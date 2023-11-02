В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов

Отметим, в Тюменской области в 2023 году зафиксирован приток трудовых мигрантов. За период с января по июль число мигрантов, пересекших пункт пропуска с государственной границей в Тюменской области, составило 123 тысячи человек (рост на 230%). По данным Росстата, в регион прибыло с начала года 5 тысяч граждан из ближнего зарубежья.