В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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По словам представителей движения, за последнее время как в целом по стране, так и в Тюменской области увеличилось в разы число мигрантов. Вместе с тем вырос уровень преступности.
«50% преступлений совершено мигрантами — это данные статистики. Уверены, что инициативу по запрету въезда мигрантов в Россию, выдачу им гражданства, поддержат многие жители Тюмени. Люди уже начали подписывать петицию», — рассказала «Нашему Городу» активист движения «За жизнь» Татьяна.
По словам общественников, еще ранее на портале «Российская общественная инициатива» была размещена петиция «Упорядочить пребывание трудовых мигрантов в России». За нее проголосовало более 100 тысяч человек.
В документе указано, что необходимо принять исчерпывающие законодательные меры для наведения жёсткого порядка в сфере трудовой миграции, учитывая, в первую очередь, интересы коренных жителей России.
«Необходимо законодательно определить те отрасли экономики, где может применяться труд мигрантов. Например, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, клининговые услуги, мусоропереработка. В интересах коренного населения России в любых других отраслях труд неквалифицированных мигрантов должен быть ЗАПРЕЩЁН. Особое внимание необходимо обратить на запрет труда мигрантов в тех видах экономической деятельности, где существует обращение наличных денежных средств (торговля, предприятия общественного питания), возможность использования транспорта (грузо- и пассажироперевозки, в т. ч. такси), образования, медицины», — говорится в петиции.
Там же отмечено, что работодатель, который нанимает на работу мигрантов, должен нести за них полную ответственность.
По словам активистов движения «За жизнь», сколько по времени продлится сбор подписей в Тюмени пока неизвестно. Общественники отмечают, что постараются получить как можно больше поддержки данной инициативы. После чего подадут документы во все инстанции.
Отметим, в Тюменской области в 2023 году зафиксирован приток трудовых мигрантов. За период с января по июль число мигрантов, пересекших пункт пропуска с государственной границей в Тюменской области, составило 123 тысячи человек (рост на 230%). По данным Росстата, в регион прибыло с начала года 5 тысяч граждан из ближнего зарубежья.
В целом в Тюменской области официально устроены на работу 20 тысяч иностранцев. По сравнению с минувшим годом число иностранных работников возросло в 1,12 раза.