В Тюмени растет число заболевших коклюшем

Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы сухого спазматического кашля, усиливающийся на протяжении двух недель. Первый приступ кашля с репризой — это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от двух недель до месяца.