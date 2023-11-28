В Тюмени растет число заболевших коклюшем

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущими уровень заболеваемости коклюшем увеличился на 19%. Однако эпидситуация находится под контролем — групповых вспышек инфекции не зарегистрировано, пишет Ура.Ру.
Отметим, коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. Несмотря на широкое использование вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем высокий и в мире, и в России.
Для данного инфекционного заболевания характерны спазматический кашель, интоксикация и м поражение дыхательных путей.
Источником инфекции является человек — больной или носитель возбудителя коклюша. Механизм заражения — воздушно-капельный. Восприимчивость к инфекции высокая.
Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы сухого спазматического кашля, усиливающийся на протяжении двух недель. Первый приступ кашля с репризой — это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от двух недель до месяца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в регионе было зарегистрировано более 1,4 тысяч заболевших COVID-19.