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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени растет число заболевших коклюшем

В Тюмени растет число заболевших коклюшем

28 ноября 2023, 04:09
Фото: 1MI
В Тюменской области растут заболеваемость коклюшем. По данным регионального управления Роспотребнадзора, преимущественно болеют дети, у которых отсутствуют прививки от данного заболевания.
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Дети

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущими уровень заболеваемости коклюшем увеличился на 19%. Однако эпидситуация находится под контролем — групповых вспышек инфекции не зарегистрировано, пишет Ура.Ру.

Отметим, коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. Несмотря на широкое использование вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем высокий и в мире, и в России.

Для данного инфекционного заболевания характерны спазматический кашель, интоксикация и м поражение дыхательных путей.

Источником инфекции является человек — больной или носитель возбудителя коклюша. Механизм заражения — воздушно-капельный. Восприимчивость к инфекции высокая.

Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы сухого спазматического кашля, усиливающийся на протяжении двух недель. Первый приступ кашля с репризой — это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от двух недель до месяца.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в регионе было зарегистрировано более 1,4 тысяч заболевших COVID-19.

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