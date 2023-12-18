Тюменский пенсионер скончался от кровотечения в кабинете врача

Ухудшения самочувствия начались спустя несколько месяцев после проведенной операции — в сентябре у Анатолия появились сильные отеки ног, проблемы с давлением, также пожелтела кожа на теле. Врачи исетской больницы, где он наблюдался, диагностировали застойную сердечную недостаточность и скопление жидкости в брюшной полости. Его положили в инфекционное отделение и начали капать мочегонные препараты, глюкозу, магний и калий для питания сердца.