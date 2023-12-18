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Житель Тюмени скончался от кровотечения в кабинете хирурга

Тюменский пенсионер скончался от кровотечения в кабинете врача

18 декабря 2023, 04:14
Фото: 1MI

Житель Тюмени скончался от кровотечения в кабинете хирурга

61-летний мужчина попал в больницу летом этого года — Анатолию Белоногову делали коронарное шунтирование. После операции пенсионер на самочувствие не жаловался, раз в месяц посещал врачей для того, чтобы проверить здоровье.
Фото: 1MI

Ухудшения самочувствия начались спустя несколько месяцев после проведенной операции — в сентябре у Анатолия появились сильные отеки ног, проблемы с давлением, также пожелтела кожа на теле. Врачи исетской больницы, где он наблюдался, диагностировали застойную сердечную недостаточность и скопление жидкости в брюшной полости. Его положили в инфекционное отделение и начали капать мочегонные препараты, глюкозу, магний и калий для питания сердца.

По словам дочери, благодаря терапии состояние здоровья отца улучшилось. Однако после перевода из инфекционного отделения в терапевтическое, пенсионеру стало хуже — он практически перестал ходить, появилась одышка, поднялся с 513 до 686 уровень билирубина в крови.

Фото: 1MI
«Сделали УЗИ и сказали, что возможно у него метастазы. Я спросила, можно ли направить отца в Тюмень, на что мне ответили: показаний для перевода нет. Его положили под капельницы, подключили кислород и уверили, что внутреннего кровотечения нет. Я всегда привыкла видеть папу здорового, а тут: ноги и руки худые, сознание помутненное, лежит с кислородным аппаратом, на теле появился белый налет, а сам он весь желтый. 1 ноября мы готовились везти его на КТ в Тюмень. Лечащий врач сказала, что отец — тяжелый, но не экстренный. Хотя врач-хирург в онкоцентре был в шоке, что пациента перевозили в таком состоянии», — вспоминает дочь пенсионера.

Вечером 31 октября у Анатолия Белоногова открылось кровотечение. Его перевели в отделение реанимации. По словам дочери, на следующий день мужчину отправили в онкодиспансер в Тюмень. Его доставили на реанимационной машине.

Фото: 1MI

В онкодиспансере медсестры попытались взять кровь на анализы у Анатолия, но ничего не получалось. А позже у него пошла кровь изо рта. В кабинете хирурга пенсионер перестал дышать — врачи в течение трех часов пытались реанимировать его, но все было тщетно.

Официальной причиной смерти Анатолия Белоногова является гиповолемический шок, внутреннее кровотечение и аденокарцинома печени. Этот диагноз указано в заключении.

Семья пенсионера уверена, что в смерти Анатолия виноваты медики районной (Исетской больницы), которые не проводили должного лечения, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени, отец троих детей, скончался из-за неверно поставленного диагноза. Мужчину лечили от менингоэнцефалита, однако причиной смерти стали онкологическое заболевание и метастазы в головном мозге.

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