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В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

4 декабря 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Тюмени ночью в минувшее воскресенье произошла трагедия. Из окна многоэтажного дома по улице 30 лет Победы выпала женщина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В региональном департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи потупил 3 декабря в 4:16. Медики прибыли на место ЧП спустя 10 минут. К сожалению, женщина скончалась до приезда врачей.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюмени из окна дома по улице Ивана Словцова выпала женщина. От полученных травм тюменка скончалась на месте ЧП.

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