В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

В региональном департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи потупил 3 декабря в 4:16. Медики прибыли на место ЧП спустя 10 минут. К сожалению, женщина скончалась до приезда врачей.