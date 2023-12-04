В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В региональном департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи потупил 3 декабря в 4:16. Медики прибыли на место ЧП спустя 10 минут. К сожалению, женщина скончалась до приезда врачей.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюмени из окна дома по улице Ивана Словцова выпала женщина. От полученных травм тюменка скончалась на месте ЧП.