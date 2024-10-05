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Человек выпал из окна

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2024
Из окна высотки в центре Тюмени выпал мужчина
5 октября, 07:43
С балкона многоэтажки на Ямской выпал мужчина. Он погиб
Тело мужчины под окнами многоэтажки обнаружили в воскресенье днем жители дома на Ямской. По словам очевидцев, он выпал с балкона. На место происшествия были вызваны медики помощи.
30 сентября, 06:04
Из окна тюменской высотки выпал подросток. Он погиб
Трагедия произошла в субботу, 14 сентября, во второй половине дня. Тело молодого человека обнаружили под окнами дома по улице Лесопарковой, 9, местные жители.
16 сентября, 06:29
В Тюмени за сутки из окон выпали два человека. Оба они скончались
6 сентября, 08:16
Под окнами тюменской многоэтажки нашли труп
19 августа, 06:58
В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось
Трагедия произошла в субботу, 17 августа, во второй половине дня в Заречном микрорайоне. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.
18 августа, 10:04
Удастся ли спасти? В Тюмени мужчина выпал из окна многоэтажки
31 июля, 11:19
Труп нашли в Тюмени под окнами многоэтажки
Тело мужчины обнаружили сегодня утром жители дома по улице Депутатской, 110. По словам очевидцев, он выпал из окна. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.
15 июля, 05:20
Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек
ЧП произошло в субботу, 8 июня, в вечернее время. Из окна квартиры многоэтажки на Муравленко, 1/1, выпал человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.
9 июня, 13:21
Состояние тяжелое: в Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок
9 июня, 09:49
Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома выпал человек
Трагедия произошла в субботу рано утром в Тюмени. Из окна квартиры на седьмом этаже в доме по улице Ткацкий проезд, 5, выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
20 апреля, 10:17
В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток. Ребенок погиб
21 февраля, 15:39
2023
В Тюменской области из окна многоэтажки выпал мужчина
20 декабря 2023, 05:51
В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина
В Тюмени ночью в минувшее воскресенье произошла трагедия. Из окна многоэтажного дома по улице 30 лет Победы выпала женщина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
4 декабря 2023, 07:58
Тюменец разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки
В Тюмени в пятницу вечером из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина. К сожалению, от полученных травмы он скончался на месте происшествия.
30 сентября 2023, 03:49
Выпавшая из окна дома по улице Газовиков тюменка находится в тяжелом состоянии
Тюменские медики рассказали о состоянии женщины, выпавшей из окна на шестом этаже дома по улице Газовиков, 28а. Инцидент произошел в четверг, 21 сентября.
22 сентября 2023, 05:57
Подробности трагедии: тюменская журналистка выпала из окна дома на Николая Федорова
Стали известны подробности происшествия на улице Николая Федорова. Здесь погибла журналистка Ольга Саблукова. Женщина выпала из окна примерно в 11:50, недавно она вернулась из путешествия по Грузии.
12 сентября 2023, 16:40
В Тюмени из окна «муравейника» выпал мужчина. Он разбился насмерть
3 сентября 2023, 06:14
В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка
В Тюмени из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка. От полученных травм тюменка скончалась на месте происшествия.
28 августа 2023, 08:10
В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка
23 августа 2023, 05:13

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