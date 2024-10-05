Человек выпал из окна

Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек

ЧП произошло в субботу, 8 июня, в вечернее время. Из окна квартиры многоэтажки на Муравленко, 1/1, выпал человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.