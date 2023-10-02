В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина, она погибла

29 сентября из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина, он скончался на месте. По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие кричали, чтобы он вернулся обратно.