В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина, она погибла

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Всё произошло у дома №23. По данным медиков, она скончалась.
«Вызов поступил в 15:43, прибытие бригады скорой помощи в 15:49. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
Очевидцы сообщают, что на вид женщине было 35 лет. Она упала на козырёк подъезда и больше не поднималась.
29 сентября из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина, он скончался на месте. По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие кричали, чтобы он вернулся обратно.