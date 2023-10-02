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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Многоэтажки Тюмени

В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина, она погибла

2 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Многоэтажки Тюмени
В Тюмени на улице Ивана Словцова из окна жилого дома выпала женщина. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Всё произошло у дома №23. По данным медиков, она скончалась.

«Вызов поступил в 15:43, прибытие бригады скорой помощи в 15:49. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.

Очевидцы сообщают, что на вид женщине было 35 лет. Она упала на козырёк подъезда и больше не поднималась.

Фото: "ЧП Тюмень"

29 сентября из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина, он скончался на месте. По словам очевидцев, до момента падения мужчина выбрался из окна и повис на карнизе. При этом прохожие кричали, чтобы он вернулся обратно.

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