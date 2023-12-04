«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
«Когда у нас выпадает большое количество осадков в виде снега, необходимо привлекать дополнительную технику помимо той, которая заявлена в контракте. Вчера мы привлекли 30 самосвалов, объемы вывезенного снега говорят, что это дало свои результаты. Поэтому останавливаться не нужно — следует привлекать доптехнику», — отметил глава администрации Тюмени.
Также Руслан Кухарук подчеркнул, что от снега должны быть очищены не только магистрали, но и все карманы у остановочных комплексов должны быть зачищены.
«Особое внимание следует уделить обработке противогололедными материалами. Не надо сыпать где попало — прекращаем эту практику. Службы пропустили участки, где нужно было обработать дороги. В результате образовался накат. И, наоборот, засыпали маленькие улицы, где следовало просто промести дороги и убрать снег. В результате появились лужи со снежными отвалам по бокам. За сегодняшний день следует ликвидировать колейность на дорогах и накат», — резюмировал Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие сутки с тюменских улиц на полигоны было вывезено около 17 тысяч кубометров снега. Сегодня к уборке снега будет привлечено более 600 единиц техники и 600 дорожных рабочих.