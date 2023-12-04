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В Тобольске открыта пешеходная переправа через Иртыш

В Тобольске открыта пешеходная переправа через Иртыш

4 декабря 2023, 07:06
Фото: Администрация города Тобольска
В Тобольске начала работать пешеходная переправа через реку Иртыш. По данным городской администрации, толщина льда в районе переправы Тобольск — Бекерево достигла 10 сантиметров.

В районе переправы установлены соответствующие информационные таблички. В ведомстве подчеркнули, что движение пешеходов осуществляется строго по выставленным вешкам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Тобольска: 112 и 24-67-01.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября по Иртышу было прекращено движение парома. Между левобережной и правобережной частями города организовали железнодорожное сообщение. Однако из-за неудобного графика отправления электричек было принято решение об организации сообщения через Иртыш посредством судна на воздушной подушке. Его доставили из Увата.

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