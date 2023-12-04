В Тобольске открыта пешеходная переправа через Иртыш

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября по Иртышу было прекращено движение парома. Между левобережной и правобережной частями города организовали железнодорожное сообщение. Однако из-за неудобного графика отправления электричек было принято решение об организации сообщения через Иртыш посредством судна на воздушной подушке. Его доставили из Увата.