nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Тюмени подорожали куриные яйца

Не больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц

20 декабря 2023, 05:25

В Тюмени подорожали куриные яйца

В Тюмени продолжают расти цены на куриные яйца. Десяток категории С1 птицефабрики «Боровская» практически невозможно найти в магазинах города по цене ниже 153 рубля. В некоторых сетях и вовсе С1 продают за 169 рублей.
Фото: nashgorod.ru

Стоимость яиц категории С2 начинается от 100 рублей. Правда, в «Окее» десяток яиц под брендом «То, что надо!» продают за 74 рубля 58 копеек (это самая низкая цена на сегодняшний день), 30 штук С2 стоят в этом гипермаркете 282 рубля. Стоимость десятка яиц категории С1 стартует от 119-139 рублей, СО начинается от 160-169 рублей.

Дефицита куриных яиц на полках магазинов Тюмени не наблюдается, за исключением гипермаркета «Лента» — в ассортименте имеются только упаковки яиц по 10 штук за 153 рубля. Более того, в одни руки продают не более одного десятка, если оформлять заказ онлайн.

Фото: nashgorod.ru

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предпринятые правительством меры по снижению цен на яйца «увенчались успехом».В начале недели зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что яйца подешевеют после Нового года, благодаря открытию импорта, пишет «Коммерсант».

На этой неделе в Россию уже поступила первая партия яиц из Азербайджана — 612 тысяч штук (36 тонн). Об этом сообщило управление Россельхознадзора. До 10 января на прилавках магазинов страны появятся яйца из Турции.

По словам экспертов, стоимость импортных яиц не будет существенно отличаться от стоимости куриных яиц от российских птицефабрик.

Фото: 1MI

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Тюменьстата, стоимость куриных яиц увеличилась за год более чем на 21%. По факту — более чем на 40-50%. Если год назад десяток С1 стоит 79 рублей, то сегодня 139-153 рубля. По информации Тюменьстата, средняя стоимость яиц в регионе составляет 110 рублей.

Читайте также:
Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре городаВ Тюмени мастера возводят ледовый городок с драконамиПришла весна? В Тюмени сегодня потеплеет до -1
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Цены#Яйца
Подпишитесь
«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Вчера, 08:42
В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Вчера, 14:55
Стало известно, у кого в Тюменской области самая низкая зарплата
Вчера, 02:41
Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки
Вчера, 08:29
Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города
Сегодня, 04:21
Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Вчера, 10:23