Не больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Стоимость яиц категории С2 начинается от 100 рублей. Правда, в «Окее» десяток яиц под брендом «То, что надо!» продают за 74 рубля 58 копеек (это самая низкая цена на сегодняшний день), 30 штук С2 стоят в этом гипермаркете 282 рубля. Стоимость десятка яиц категории С1 стартует от 119-139 рублей, СО начинается от 160-169 рублей.
Дефицита куриных яиц на полках магазинов Тюмени не наблюдается, за исключением гипермаркета «Лента» — в ассортименте имеются только упаковки яиц по 10 штук за 153 рубля. Более того, в одни руки продают не более одного десятка, если оформлять заказ онлайн.
Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предпринятые правительством меры по снижению цен на яйца «увенчались успехом».В начале недели зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что яйца подешевеют после Нового года, благодаря открытию импорта, пишет «Коммерсант».
На этой неделе в Россию уже поступила первая партия яиц из Азербайджана — 612 тысяч штук (36 тонн). Об этом сообщило управление Россельхознадзора. До 10 января на прилавках магазинов страны появятся яйца из Турции.
По словам экспертов, стоимость импортных яиц не будет существенно отличаться от стоимости куриных яиц от российских птицефабрик.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Тюменьстата, стоимость куриных яиц увеличилась за год более чем на 21%. По факту — более чем на 40-50%. Если год назад десяток С1 стоит 79 рублей, то сегодня 139-153 рубля. По информации Тюменьстата, средняя стоимость яиц в регионе составляет 110 рублей.