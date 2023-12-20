Не больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Тюменьстата, стоимость куриных яиц увеличилась за год более чем на 21%. По факту — более чем на 40-50%. Если год назад десяток С1 стоит 79 рублей, то сегодня 139-153 рубля. По информации Тюменьстата, средняя стоимость яиц в регионе составляет 110 рублей.