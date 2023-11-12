К 2026 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 86,5 тысяч рублей

Заметим, что в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов указано, что к 2026 году зарплата тюменцев вырастет до 89,9 -91,4 тысячи рублей. В 2024 году размер среднего заработка в Тюмени составит 79,4 — 80,2 тысячи рублей. В 2025 году — 84,5- 85,7 тысяч рублей.