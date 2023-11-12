К 2026 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 86,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Указано, что в течение трех лет средний заработок тюменцев вырастет почти на 25% — с 69,5 тысяч рублей.
Заметим, что в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов указано, что к 2026 году зарплата тюменцев вырастет до 89,9 -91,4 тысячи рублей. В 2024 году размер среднего заработка в Тюмени составит 79,4 — 80,2 тысячи рублей. В 2025 году — 84,5- 85,7 тысяч рублей.
Также увеличится за три года численность работающего населения — с 514 тысяч до 543 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за последний год размер средней заработной платы увеличился на 13,8% и достиг 67 тысяч 940 рублей.