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В Тюменской области за три года средняя зарплата вырастет на 24,7%

К 2026 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 86,5 тысяч рублей

12 ноября 2023, 05:21
Фото: 1MI

В Тюменской области за три года средняя зарплата вырастет на 24,7%

В Тюменской области к 2026 году средний размер заработной платы достигнет 86,5 тысяч рублей. Такой прогноз опубликован в проекте бюджета Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Указано, что в течение трех лет средний заработок тюменцев вырастет почти на 25% — с 69,5 тысяч рублей.

Заметим, что в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов указано, что к 2026 году зарплата тюменцев вырастет до 89,9 -91,4 тысячи рублей. В 2024 году размер среднего заработка в Тюмени составит 79,4 — 80,2 тысячи рублей. В 2025 году — 84,5- 85,7 тысяч рублей.

Также увеличится за три года численность работающего населения — с 514 тысяч до 543 тысяч человек.

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