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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени цены на термальные источники выросли в два раза

До пяти тысяч рублей: в Тюмени вырос ценник на отдых на горячих источниках

20 декабря 2023, 06:48
Фото: Аквапарк «ЛетоЛето»

В Тюмени цены на термальные источники выросли в два раза

Тюменские термальные курорты увеличили цены почти в два раза на период новогодних каникул. Самые доступные установили на базах «Источник Тюменский» и «Источник Советский».
Сюжет
Отдых

Отдых здесь обойдется для взрослых в 1000-1500 рублей, для детей 700-1000 рублей (ранее 500-900 в будни и 550-1000 в выходные дни для взрослых и 300-600 в будние дни и 350-700 рублей в выходные для детей). На базе отдыха «Источник Тюменский» будут действовать льготы в виде бесплатного посещения для инвалидов 1-й группы, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

Фото: 2 ГИС

За три часа отдыха на источниках базы отдыха «Сосновый бор» придется заплатить 1500 рублей. Для сравнения, в обычные дни цена билета составляет 800 рублей, в выходные — 1000 рублей.

В два раза поднимет ценник на услуги термальный источник на базе отдыха «Волна» — до 2 тысяч 200 рублей. В настоящее время отдых в будние дни здесь стоит 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей, в выходные — 1100 и 600 рублей соответственно.

База отдыха «Верхний бор» также увеличит цены почти в два раза. Если сегодня трехчасовой отдых стоит для детей и взрослых 1100 и 1650 рублей соответственно, то в новогодние каникулы придется заплатить 1700 и 2600 рублей соответственно.

Фото: База отдыха «Верхний бор»

В Тюменском аквапарке «ЛетоЛето» в новогодние каникулы стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых. В настоящее время стоимость посещения аквапарка стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), СПА — 1900 и 2300 соответственно, аквапарка и СПА — 2200 для детей и 2900 для взрослых.

Фото: 2 ГИС

Ранее «Наш Город» писал, что антимонопольная служба Тюменской области не увидела нарушений закона в повышении цен в период новогодних каникул термальными курортами. По информации ведомства, данные услуги относятся к сфере развлечений и отдыха — в данной отрасли законодательством не предусмотрено регулирования цен.

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