До пяти тысяч рублей: в Тюмени вырос ценник на отдых на горячих источниках

В Тюменском аквапарке «ЛетоЛето» в новогодние каникулы стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых. В настоящее время стоимость посещения аквапарка стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), СПА — 1900 и 2300 соответственно, аквапарка и СПА — 2200 для детей и 2900 для взрослых.