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В Тюмени зимой без работы останутся более 300 жителей города

Более 200 тюменцев потеряют работу перед Новым годом

11 ноября 2023, 12:13
Фото: 1MI

В Тюмени зимой без работы останутся более 300 жителей города

Более 220 сотрудников тюменских компаний попадут под сокращения в декабре этого года, еще более 120 в январе 2024 года. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

По его словам, уведомление о планируемых увольнениях/сокращениях от организаций поступают не позднее, чем за два месяца до расторжения трудового договора.

«Бывает так, что работодатели отзывают данные об увольнении или сокращении своих подчиненных — в случае, когда ситуация в компании стабилизируется. Также зачастую увольнения/сокращения происходят в связи переводом сотрудников на другие позиции внутри одной и той же компании. В таких случаях работники не теряют своих рабочих мест», — пояснил 72.RU глава ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число безработных достигло минимального показателя за последние десять лет. На сегодняшний день официально зарегистрировано 2,2 тысячи безработных. При этом в регионе открыты порядка 23 тысяч вакансий.

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