Более 200 тюменцев потеряют работу перед Новым годом

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По его словам, уведомление о планируемых увольнениях/сокращениях от организаций поступают не позднее, чем за два месяца до расторжения трудового договора.
«Бывает так, что работодатели отзывают данные об увольнении или сокращении своих подчиненных — в случае, когда ситуация в компании стабилизируется. Также зачастую увольнения/сокращения происходят в связи переводом сотрудников на другие позиции внутри одной и той же компании. В таких случаях работники не теряют своих рабочих мест», — пояснил 72.RU глава ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число безработных достигло минимального показателя за последние десять лет. На сегодняшний день официально зарегистрировано 2,2 тысячи безработных. При этом в регионе открыты порядка 23 тысяч вакансий.