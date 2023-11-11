Более 200 тюменцев потеряют работу перед Новым годом

В Тюмени зимой без работы останутся более 300 жителей города

Более 220 сотрудников тюменских компаний попадут под сокращения в декабре этого года, еще более 120 в январе 2024 года. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.