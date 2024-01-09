«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников

Чтобы не оказаться в ситуации, когда сил на работу и выполнение даже самых простых заданий не окажется, стоит грамотно планировать свою трудовую деятельность. Причем важно построить, как краткосрочные планы — на день и неделю, так и долгосрочные — на месяц и полугодие. Время на их выполнение стоит рассчитывать с запасом, чтобы не оказаться белкой в колесе своих амбиций, которая уже не знает куда бежит.