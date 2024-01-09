«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Важно понимать, что изменение время сна и бодрствования — это провокатор перемен по всем организме. Он влечет за собой гормональную перестройку, изменения в работе сердечно-сосудистой системы и снижение иммунитета.
«Как показывает практика, новогодние праздники смещают время сна и бодрствования на несколько часов и увеличивает время сна. А потому в праздники многие ложились спать в 2-3 часа нови и просыпались после полудня. Это не очень здоровая практика, ибо она, снижая иммунитет, повышает риск заражения вирусными инфекциями и другими заболеваниями», — говорит врач-психотерапевт Диана Ефимова.
После продолжительного времени жизни в таком режиме, вернуться к раннему подъему к определенному времени непросто, на восстановление может уйти около недели.
«Существует распространенное неверное мнение, что нужно одну ночь не спать, чтобы вернуться в режим. Так делать нельзя, вы только сильнее издеваетесь над своим организмом, который и так находится в процессе перестройки. Возвращаться к былому режиму нужно постепенно, сдвигая время отхода ко сну на 30-45 минут и стараясь вставать по первому сигналу будильника», — советует Ефимова.
Также, как говорит врач, нужно отказаться от дневного сна, так как он существенно влияет на процесс засыпания вечером. Для того, чтобы удержаться от соблазна поспать, нужно избегать мягкой и теплой кровати, отправляясь в ее объятия только во время отхода ко сну. Это поможет вам закрепить ассоциацию, которая позволит засыпать быстрее.
Также не стоит насильно заставлять себя уснуть, если в течение 20-30 минут этого сделать не удается. В таком случае эксперт рекомендует встать и занять себя домашними делами. А с приходом усталости возобновить попытку.
«Я также не рекомендую использовать снотворное без назначения врача. Лучше использовать более мягкие средства — ромашковый чай, успокаивающую музыку и глубокое дыхание. Также перед сном старайтесь около часа не использовать телефон и другие гаджеты и тогда процесс засыпания будет более эффективным», — рекомендует специалист.
Другая проблема, возникающая после праздников, это возвращение на работу, которая уже перестала быть привычной. Сегодня многие тюменцы пожаловались на то, что продолжительный отдых не даровал им новых сил на развитие профессиональных навыков, а, наоборот, отнял их.
«Мы привыкли за время каникул жить в менее регламентированных условиях, выполняя лишь те задачи, которые ставим себе сами. Здесь же возвращаются интересы компании и руководства, которые человеком воспринимаются, как целое испытание. Чтобы облегчить процесс выхода на работу, старайтесь не воспринимать рабочий день, как вашу основную деятельность, она должна считаться одним из дел, которые вы выполните за день. Запланируйте короткую прогулку после работу, поход с друзьями в боулинг или другое занятие, которое приносит вам удовольствие», — советует Ефимова.
Также не стоит брать на себя на работе слишком много задач. Сделайте все необходимое размеренно и не забывайте отдыхать между выполнением трудовых обязанностей. А для того, чтобы пребывание на работе было еще более комфортным, заваривайте себе сладкий чай и не забывайте обедать, такие приятные перерывы помогут вам распределить нагрузку.
«Важно не корить себя за неудачи, которые могут происходить в первое время. Это нормально. Главное разобраться в причине ошибки и сделать позитивный вывод на будущее», — говорит психотерапевт.
Также с началом нового рабочего периода возрастает опасность выгорания, так как возвращение к работе с новыми силами дает ресурс для новых свершений и многие этим могут злоупотребить в ущерб самому себе.
«С начала рабочего сезона начинается „разгон“, мы постепенно наращиваем обороты в работе и не видим того момента, когда стоит притормозить. Важно не пытаться сделать пятилетку за год, а идти к своим целям размеренно, помня о том, что работа — это не единственная сфера в вашей жизни. Отдыхать нужно также старательно, как и работать, ведь, в противном случае, вы можете прийти к выгоранию», — предостерегает врач.
Чтобы не оказаться в ситуации, когда сил на работу и выполнение даже самых простых заданий не окажется, стоит грамотно планировать свою трудовую деятельность. Причем важно построить, как краткосрочные планы — на день и неделю, так и долгосрочные — на месяц и полугодие. Время на их выполнение стоит рассчитывать с запасом, чтобы не оказаться белкой в колесе своих амбиций, которая уже не знает куда бежит.
Ефимова напоминает, что забота о себе и своем состоянии — залог успешной реализации во всех сферах жизни, а потому важно беречь себя и свои силы.