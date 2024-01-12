«Миллионы рублей и связь с космосом»: как зарабатывают гадалки в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Гадалки, занимающиеся раскладами карт Таро или предсказанием судьбы по датам рождения и прочим численным показателям, признаются, что зарабатывают выше среднего, при том на работу они тратят менее 5 часов в день.
«Я не записываю много клиентов на один день, чтобы мне на каждого хватило энергии. Расклады стоят по-разному, все зависит от запроса. Есть самый дешевый за 2 500 рублей, а есть и полный расклад за 25 000 тысяч», — признается таролог Анастасия Рудакова.
А месяц она зарабатывает более 150 тысяч рублей, однако доход не совсем стабильный и зависит от потока клиентов. Только при набранной базе можно отдать себя такой работе и быть уверенным в финансовом благополучии. Это качается всех сфер «мистической» деятельности. В частности, как говорит нумеролог Кристина Козырева, популярнее всего в вопросе рекламы работает «сарафанное радио» и социальные сети.
«Расклады, прогнозы и аналитика, связанные с соприкосновением с сакральными материями — это процесс духовный и очень интимный, поэтому люди больше доверяют рекомендациям знакомых. Но также хорошо работают социальные сети, хотя прямую рекламу использовать не стоит. В своем профиле можно просто рассказывать о том, чем занимаешься и клиент придут сами. Первый заказ у мен вообще появился после того, как я в комментариях под каким-то постом проанализировала нумерологический аспект публикации, после чего мне предложили первые деньги за такую работ», — говорит Козырева.
В месяц нумеролог зарабатывает около 200 тысяч рублей, хотя для такой специальности — это еще небольшой заработок. Крупные и раскрученные чародеи могут просить такую сумму за разовую услугу, а в месяц зарабатывать миллионы рублей.
Причем образование в этой сфере не так важно, назвать себя специалистом мистической сферы может любой. Однако существуют курсы и виды наставничества, которые несут специалистам в области тонких материй дополнительный заработок. Также, как рассказала уральский таролог Ирина Вайш, для такой работы нужен дар.
«Ты либо можешь связаться с миром карт, либо нет. Это дано не каждому. Обычно дар передается о наследству, по женской линии. Я не берусь учить тех, в ком дара не вижу», — говорит таролог.
Стоит отметить, что многие специалисты в сфере магического бизнеса, все же имеют образование, причем зачастую оно связано с психологией. Также среди работников этой сферы распространены курсы по психологии и психоанализу. Однако, как говорит таролог Рудакова, это необходимо лишь для того, чтобы знать, как сообщать людям непростую информации.
«Я считаю, что любой человек, работающий с людьми должен знать основы психологии, особенно это качается таких специалистов, как я. Нужно помочь человеку правильно сформулировать запрос и правильно отреагировать на результат», — говорит гадалка.
Однако с этой позицией категорически не согласен психоаналитик Роман Черняев. Он убежден, что работа мистиков строится на спекуляции манипуляции, которым «специалисты» подвергают своих клиентов.
«Это обман чистой воды, однако нельзя отрицать, что все гадалки это полностью осознают. Они могут и верить в то, что у них есть какие-то способности, но по факту это базовый психоанализ и легкая терапия, которая помогает человеку понять, чего он хочет», — уверен Роман.
Однако, как говорит специалист, непрофессиональное применение навыков и отсутствие ответственности перед клиентом могут сделать из гадалки настоящего вредителя.
«Люди, которые обращаются к таким специалистам очень часто страдают от тревожности, навязчивых мыслей или даже от серьезных расстройств. Но вместо того, чтобы направить человека, который не может жить не зная, что его ждет через месяц по прогнозу таролога, к специалисту, гадалки пользуются этим и делают на таких людях деньги. Я считаю, что это опасно для психологического здоровья населения», — говорит Черняев.
А потому, по мнению эксперта, деятельность таких специалистов должна быть регламентирована. К тому же людям стоит осторожнее относится к мистикам, осознавая потенциальную опасность.
Зачастую представители магической сферы работают «сами на себя». В лучшем случае оказывается, что у них оформлено ИП, в худшем — деньги они получают в обход законов.
«Деятельность можно признать незаконной только, если нет соответствующего документального оформления и выплат в налоговую. На данном этапе гадания пока не запрещены и бизнес считается легальным», — объяснил юрист Павел Шадрин.
Однако вопрос запрета деятельности колдунов уже поднимался на федеральном уровне. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предлагал запретить в России рекламу гороскопов, деятельность гадалок и даже продажу карт Таро. Он убежден, что с услугами экстрасенсов, собирающих деньги с желающих узнать будущее и ожидающих чуда людей, нужно бороться.
«В просвещенном обществе, где люди считаются образованными, иметь дело с такими мошенниками, маскирующимися под „спиритуальных деятелей“, просто „неприлично“ и „негигиенично“», — говорил парламентарий.
Но также Милонов отметил, что надо бороться с бизнесом экстрасенсов и гадалок, а не с людьми. Хотя бытует мнение, что запрет только увеличит интерес потребителей к мистическим услугам, который и так продолжают привлекать все больше людей в России.