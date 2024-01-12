«Миллионы рублей и связь с космосом»: как зарабатывают гадалки в Тюменской области

А месяц она зарабатывает более 150 тысяч рублей, однако доход не совсем стабильный и зависит от потока клиентов. Только при набранной базе можно отдать себя такой работе и быть уверенным в финансовом благополучии. Это качается всех сфер «мистической» деятельности. В частности, как говорит нумеролог Кристина Козырева, популярнее всего в вопросе рекламы работает «сарафанное радио» и социальные сети.