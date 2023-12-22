Доктор для души: тюменцы стали чаще посещать психотерапевтов и психологов

Люди стали чаще интересоваться психологией, узнавать о техниках самопомощи и сути психотерапии из литературы и медиа. Особенно активно изучают эту тему жители городов-миллионников в возрасте от 18 до 35 лет: с начала года спрос на обучение на психолога вырос более чем на 50%.