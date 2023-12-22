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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюменской области вырос спрос на психотерапевтов и психологов.

Доктор для души: тюменцы стали чаще посещать психотерапевтов и психологов

22 декабря 2023, 05:02
Фото: Midjourney

В Тюменской области вырос спрос на психотерапевтов и психологов.

Особо активный рост спроса на услуги психологов и психотерапевтов отмечен по второй половине 2023 года. Аналитики онлайн-школ MAED и «Психодемия» выяснили, какие категории специалистов стали наиболее востребованными в последнее время.

В Тюменской области общий спрос на услуги психотерапевтов и психологов во втором полугодии вырос на 22%.

«Если в последние два года резкие скачки спроса на психологические услуги объяснялись чередой социальных потрясений — большому количеству людей требовалась помощь в борьбе с высоким уровнем тревоги, то сегодня ещё одним ведущим катализатором роста спроса становится рост психологической просвещенности населения», — объяснила операционный директор онлайн-школы «Психодемия» Александра Караваева.

Люди стали чаще интересоваться психологией, узнавать о техниках самопомощи и сути психотерапии из литературы и медиа. Особенно активно изучают эту тему жители городов-миллионников в возрасте от 18 до 35 лет: с начала года спрос на обучение на психолога вырос более чем на 50%.

Самыми востребованными стали детские и подростковые психологи — спрос на них вырос на 55%. Специалисты помогают подросткам прорабатывать эмоциональные и поведенческие проблемы, консультируют и работают не только с самими детьми, но и с их родителями.

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Следующие по востребованности — психотерапевты для взрослых: они стали популярнее на 52%. Специалисты прибегают к разговорным и игровым методам решения проблем и работают в разных направлениях.

Сексологи заняли третье место по показателю роста спроса. Тюменцы стали пользоваться их услугами на 44% чаще. Сексологи специализируются на терапии сексуальных расстройств и консультируют по вопросам сексуального здоровья и отношений.

Помощью семейных психологов тюменцы стали пользоваться на 18% чаще. Они занимаются вопросами, связанными с отношениями в семье: помогают решать семейные конфликты и консультируют родителей.

Спрос на специалистов по работе с расстройством пищевого поведения вырос на 13%. Данная категория психологов специализируется на диагностике, лечении и предотвращении РПП, также они могут сотрудничать с психиатрами, диетологами и другими специалистами, чтобы подход к лечению был комплексным.

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