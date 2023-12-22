Доктор для души: тюменцы стали чаще посещать психотерапевтов и психологов

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Тюменской области общий спрос на услуги психотерапевтов и психологов во втором полугодии вырос на 22%.
«Если в последние два года резкие скачки спроса на психологические услуги объяснялись чередой социальных потрясений — большому количеству людей требовалась помощь в борьбе с высоким уровнем тревоги, то сегодня ещё одним ведущим катализатором роста спроса становится рост психологической просвещенности населения», — объяснила операционный директор онлайн-школы «Психодемия» Александра Караваева.
Люди стали чаще интересоваться психологией, узнавать о техниках самопомощи и сути психотерапии из литературы и медиа. Особенно активно изучают эту тему жители городов-миллионников в возрасте от 18 до 35 лет: с начала года спрос на обучение на психолога вырос более чем на 50%.
Самыми востребованными стали детские и подростковые психологи — спрос на них вырос на 55%. Специалисты помогают подросткам прорабатывать эмоциональные и поведенческие проблемы, консультируют и работают не только с самими детьми, но и с их родителями.
Следующие по востребованности — психотерапевты для взрослых: они стали популярнее на 52%. Специалисты прибегают к разговорным и игровым методам решения проблем и работают в разных направлениях.
Сексологи заняли третье место по показателю роста спроса. Тюменцы стали пользоваться их услугами на 44% чаще. Сексологи специализируются на терапии сексуальных расстройств и консультируют по вопросам сексуального здоровья и отношений.
Помощью семейных психологов тюменцы стали пользоваться на 18% чаще. Они занимаются вопросами, связанными с отношениями в семье: помогают решать семейные конфликты и консультируют родителей.
Спрос на специалистов по работе с расстройством пищевого поведения вырос на 13%. Данная категория психологов специализируется на диагностике, лечении и предотвращении РПП, также они могут сотрудничать с психиатрами, диетологами и другими специалистами, чтобы подход к лечению был комплексным.
Ранее «Наш город» рассказал, как в Тюменской области распространяется ВИЧ. Регион уже вошел в число субъектов России, где вирус вышел за пределы уязвимых групп населения.