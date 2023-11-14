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Тюменский депутат предложила необычный способ борьбы с травлей в школах

«Индекс дружелюбия»: тюменский депутат придумала, как бороться с травлей в школах

14 ноября 2023, 04:39
Фото: Midjourney

Тюменский депутат предложила необычный способ борьбы с травлей в школах

Ксения Горячева отметила, что конфликтуют учащиеся не только школ, но и вузов. Она и сама недавно подверглась травле из-за выбора аксессуара.

Депутат Госдумы Ксения Горячева поддержала коллегу по партии Анну Скрозникову, предложившую необычный способ борьбы с травлей в учебных заведениях. Она считает, что в школах нужно замерять «индекс дружелюбия», проводя анонимные опросы и выявляя тем самым агрессивных учеников.

По мнению Горячевой, на школах нельзя останавливаться: такую систему нужно вводить и в вузах, так как студентам тоже нужна психологическая поддержка. Тюменка уверена, что конфликты между учащимися происходят из-за чрезмерной нагрузки, с которой они не в силах справиться самостоятельно.

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«Мы закупаем самое современное оборудование в университеты, внедряем новые программы. Всё это правильно и полезно. Но важно не забывать, что в центре этой системы остаются люди. Им должно быть комфортно. Поэтому важно вовремя пресекать любые попытки травли», — цитирует Горячеву Телеграм-канал партии «Новые люди».

Она также предложила развивать систему психологической поддержки в учебных заведениях. Специалистов в школах и вузах не хватает: зачастую на всех учеников приходится всего один психолог.

На днях депутат Ксения Горячева сама подверглась травле. Ксению Собчак возмутила стоимость головного убора девушки: ободок от Prada, в котором ее заметили, стоит как минимум 425 евро.

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