«Индекс дружелюбия»: тюменский депутат придумала, как бороться с травлей в школах

По мнению Горячевой, на школах нельзя останавливаться: такую систему нужно вводить и в вузах, так как студентам тоже нужна психологическая поддержка. Тюменка уверена, что конфликты между учащимися происходят из-за чрезмерной нагрузки, с которой они не в силах справиться самостоятельно.