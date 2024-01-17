Тюменская прокуратура заинтересовалась бандой агрессивных подростков с Ямской

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сообщение про «банду» несовершеннолетних, терроризирующую жителей дома 92 по улице Ямаска, было опубликовано в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
«Вот такие малолетние сначала ломают двери, потом убегают от злой тети, вслед прокричав маты. Гангстеры мамкины. Надеюсь, у вас есть родители и они это увидят. Понятное дело, про вашу совесть можно и не заикаться, но хотя бы у родителей может что-то в голове есть и начнут воспитывать своих [детей]», — написал анонимно подписчик паблика.
Прокурорам Калининского административного округа Тюмени поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку работе местных правоохранителей. Также внимание будет направлено на семьи подростков — как их родители исполняют свои обязанности.