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Тюменская прокуратура заинтересовалась бандой агрессивных подростков с Ямской

Тюменская прокуратура заинтересовалась бандой агрессивных подростков с Ямской

17 января 2024, 10:24
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил коллегам из Калининского АО проверить информацию из соцсетей о подростках-хулиганах с улицы Ямской. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Сообщение про «банду» несовершеннолетних, терроризирующую жителей дома 92 по улице Ямаска, было опубликовано в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

«Вот такие малолетние сначала ломают двери, потом убегают от злой тети, вслед прокричав маты. Гангстеры мамкины. Надеюсь, у вас есть родители и они это увидят. Понятное дело, про вашу совесть можно и не заикаться, но хотя бы у родителей может что-то в голове есть и начнут воспитывать своих [детей]», — написал анонимно подписчик паблика.

Прокурорам Калининского административного округа Тюмени поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку работе местных правоохранителей. Также внимание будет направлено на семьи подростков — как их родители исполняют свои обязанности.

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#Общество#Ирина Швецова#Подростковая преступность#Подросток
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