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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 13:49

Тюменцы создали социальный фотопроект о тревожных маркерах в поведении подростков

Тюменцы создали социальный фотопроект о тревожных маркерах в поведении подростков

1 января 2024, 11:44
Фото: Midjourney
В Тюмени запустили фотопроект о тревожных симптомах в поведении подростков. На снимках отображены маркеры, которые сигнализируют о социальных и психологических проблемах ребенка.

В числе самых распространенных сигналов, которые говорят о том, что подросток нуждается в помощи взрослых — нарушение сна, изменение аппетита, апатия, беспорядок и зависимость от гаджетов, пишет «МегаТюмень».

«Родителям важно вовремя замечать эти изменения и реагировать, чтобы помочь подростку. Мы хотели показать, что важно уделять внимание деталям — проявлять заботу и оказывать поддержку, если заметили тревожные „звоночки“», — пояснила изданию руководитель онлайн-проекта София Картавых.

Проект создан в формате галереи, найти его можно в паблике «Киберпатруль Тюменской области» во ВКонтакте.

Ранее жительница Тюмени пожаловалась на банду подростков, которые терроризируют жителей многоэтажки. Дети разных возрастов собираются в одной из квартир дома или сидят в подъезде, при этом ведут себя агрессивно и «неадекватно».

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#Общество#Ирина Швецова#Подросток
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