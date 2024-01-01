Тюменцы создали социальный фотопроект о тревожных маркерах в поведении подростков

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В числе самых распространенных сигналов, которые говорят о том, что подросток нуждается в помощи взрослых — нарушение сна, изменение аппетита, апатия, беспорядок и зависимость от гаджетов, пишет «МегаТюмень».
«Родителям важно вовремя замечать эти изменения и реагировать, чтобы помочь подростку. Мы хотели показать, что важно уделять внимание деталям — проявлять заботу и оказывать поддержку, если заметили тревожные „звоночки“», — пояснила изданию руководитель онлайн-проекта София Картавых.
Проект создан в формате галереи, найти его можно в паблике «Киберпатруль Тюменской области» во ВКонтакте.
Ранее жительница Тюмени пожаловалась на банду подростков, которые терроризируют жителей многоэтажки. Дети разных возрастов собираются в одной из квартир дома или сидят в подъезде, при этом ведут себя агрессивно и «неадекватно».