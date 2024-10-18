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Подросток

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Октябрь
Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16»
18 октября, 06:50
Не та дорожка. Почему тюменские подростки выбирают преступный образ жизни?
17 октября, 06:39
Хулиганы едва не убили ребенка скейтбордом в тюменском ЖК
Подростки уже не в первый раз становятся фигурантами скандальных случаев. Родительница одного из них считает все наговорами.
7 октября, 15:01
Август
Мать 13-летнего школьника оштрафовали за его езду на мопеде в Тюменской области
Мать подростка из Тюменской области оштрафуют за его езду на мопеде. Он управлял транспортным средством без прав, с разрешения матери.
22 августа, 05:07
Бизнес на зависимых детях. Как вейпшопы в Тюмени зарабатывают на несовершеннолетних?
7 августа, 05:50
Июль
Подростки на легковушке протаранили частный дом под Тюменью. ВИДЕО
24 июля, 09:41
15-летняя мотоциклистка сбила ребенка в Тобольске
Виновница ДТП скрылась с места происшествия. Пострадавшая девочка доставлена в больницу.
18 июля, 06:55
Подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще
За год желаемая зарплата подростков выросла на 15%. Сейчас они хотят зарабатывать в среднем 32.5 тысячи рублей.
17 июля, 05:07
Два школьника на мотоциклах не поделили дорогу в Тюменском районе
Самому младшему участнику аварии 11 лет. Оба подростка получили травмы.
17 июля, 03:47
Подросток на электросамокате сбил ребенка в Тюмени
ДТП произошло во дворе дома №82 на Пермякова. 8-летняя девочка получила травмы.
17 июля, 02:20
Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени
Школьник поскользнулся возле подъезда и потерял сознание. В январские морозы он пролежал на снегу несколько минут.
11 июля, 06:40
Познакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой
15-летняя девочка забеременела от мужчины и сделала аборт по требованию матери. Тюменец признал вину, но реального срока ему избежать не удалось.
8 июля, 06:47
На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка
Школьник пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Водитель не успел среагировать и остановиться.
8 июля, 04:46
Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью
Девочки хотели пересечь проезжую часть в неположенном месте. В итоге они выехали на дорогу прямо перед машиной.
5 июля, 08:11
Подросток на электросамокате сбил ребенка в Тобольске
ЧП произошло на территории школы. Самокатчик скрылся с места происшествия.
5 июля, 06:19
На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка
Водитель не увидел пешехода из-за другого автомобиля. Мальчик получил травмы.
4 июля, 06:24
Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе
Школьник влетел в большегруз, которому не уступил дорогу. В его машине находились четверо пассажиров, трое из них погибли.
3 июля, 09:19
Подросток угнал у отца мопед и влетел на нем в легковушку под Тюменью
Юный бесправник не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля. В аварии он получил травмы.
2 июля, 09:35
Июнь
В Ялуторовске ребенка на велосипеде насмерть сбил ассинезатор
Подросток из Ялуторовска погиб в ходе ДТП с участием ассенизаторского КамАЗа. Ребенок ехал по проезжей части на электрическом велосипеде и при повороте не стал смотреть по сторонам.
28 июня, 11:46
При пожаре в частном доме в Тюменском районе погиб подросток
Отец мальчика доставлен с ожогами в больницу. По факту произошедшего организована проверка.
10 июня, 02:10

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