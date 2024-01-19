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Тюменские подростки начали подражать героям сериала «Слово пацана»

Хулиганят и матерятся: тюменские подростки начали подражать героям «Слово пацана»

19 января 2024, 05:12
Фото: 1MI

Тюменские подростки начали подражать героям сериала «Слово пацана»

В Тюмени появились подростки-подражатели героев популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Группу ребят заметили в микрорайоне Заречный.
«В сериале „Слово пацана“ члены молодежных группировок носят шапки с козырьками. Тюменские подростки где-то нашли аналогичные головные уборы и теперь ходят по дворам толпой по 10-12 человек, слушают музыку, матерятся, провоцируют прохожих на конфликты, хулиганят. В частности, могут перевернуть мусорные контейнеры», — рассказал Ура.Ру один из жителей Тюмени.

По его словам, ребятам от 13 до 16 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь появились последователи субкультуры «ЧВК Редан». Подростков в мерче «ЧВК Редан» заметили в областной столице на днях.

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