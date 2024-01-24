Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей

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В иске, с которым у редакции «Нашего города» была возможность ознакомиться, говорится о том, что клуб MUTABOR, управлением которого занимается компания «Арт центр», провел массовое мероприятие на 170 гостей — представителей отечественного бомонда, для привлечения спонсорских средств, в том числе от ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).
«В ходе проведения указанного мероприятия были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в общественном месте в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — отмечено в заявлении.
По мнению истца, участники вечеринки своими «голыми» нарядами и поведением, нарушили не только ряд законов, но и оскорбили жителей страны, которые стараются привить своим детям семейный ценности.
Кроме того, общественник считает, что во время СВО, когда гибнут люди, проведение мероприятия такого формата — неуместно.
«Вот уже почти 2 года, начиная с 22.02.2022 г., Российская Федерация ведёт кровопролитную специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой погибают русские люди», — подчеркнул общественник.
Также истец напомнил, что Роскомнадзор нашёл признаки ЛГБТ-пропаганды в некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки в «Мутаборе».
«Проведение указанного мероприятия сродни сюжету произведения Пушкина А.С. „Пир во время чумы“, поскольку во время всеобщего покаяния перед Рождеством Христовым и страданиями людей на линии боевого соприкосновения оно оскорбляет уважение ценности жизни человека и является кощунственным и мерзким», — пояснил Юрий Рябцев в своем заявлении.
Средства, взысканные судом, общественник просит в порядке правопреемства (уступки требования) перечислить на специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
Напомним, годом ранее Юрий Рябцев добился возбуждения административного дела в отношении Инстасамки.