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Голая вечеринка Ивлеевой может профинансировать избирательную кампанию Владимира Путина.

Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей

24 января 2024, 01:01
Фото: 1MI
Голая вечеринка Ивлеевой может профинансировать избирательную кампанию Владимира Путина.
Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал иск от тюменского общественного деятеля Юрия Рябцева на организаторов «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Активист требует взыскать с управляющей компании клуба «Мутабор» миллиард рублей на избирательный счет президента РФ.

В иске, с которым у редакции «Нашего города» была возможность ознакомиться, говорится о том, что клуб MUTABOR, управлением которого занимается компания «Арт центр», провел массовое мероприятие на 170 гостей — представителей отечественного бомонда, для привлечения спонсорских средств, в том числе от ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

«В ходе проведения указанного мероприятия были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в общественном месте в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — отмечено в заявлении.

По мнению истца, участники вечеринки своими «голыми» нарядами и поведением, нарушили не только ряд законов, но и оскорбили жителей страны, которые стараются привить своим детям семейный ценности.

Кроме того, общественник считает, что во время СВО, когда гибнут люди, проведение мероприятия такого формата — неуместно.

«Вот уже почти 2 года, начиная с 22.02.2022 г., Российская Федерация ведёт кровопролитную специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой погибают русские люди», — подчеркнул общественник.

Также истец напомнил, что Роскомнадзор нашёл признаки ЛГБТ-пропаганды в некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки в «Мутаборе».

«Проведение указанного мероприятия сродни сюжету произведения Пушкина А.С. „Пир во время чумы“, поскольку во время всеобщего покаяния перед Рождеством Христовым и страданиями людей на линии боевого соприкосновения оно оскорбляет уважение ценности жизни человека и является кощунственным и мерзким», — пояснил Юрий Рябцев в своем заявлении.

Средства, взысканные судом, общественник просит в порядке правопреемства (уступки требования) перечислить на специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Напомним, годом ранее Юрий Рябцев добился возбуждения административного дела в отношении Инстасамки.

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