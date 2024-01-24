Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей

В иске, с которым у редакции «Нашего города» была возможность ознакомиться, говорится о том, что клуб MUTABOR, управлением которого занимается компания «Арт центр», провел массовое мероприятие на 170 гостей — представителей отечественного бомонда, для привлечения спонсорских средств, в том числе от ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).