Тюменские депутаты добились запрета на концерты артистов с «голой» вечеринки

Депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР Владимир Сысоев и Иван Вершинин добились запрета на выступления в регионе артистов, «оскандалившихся» на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. С таким требованием они обратились в областной депкультуры, где к мнению народных избранников обещали прислушаться.

Об этом в своих соцсетях рассказал Иван Вершинин, отметив, что мероприятие в московском ночном клубе «Мутабор» и поведение его участников стали плевком в лицо общественности. «Все участники данного позорного мероприятия на наш взгляд не соответствуют статусу артистов и не должны никаким образом фигурировать в официальных и государственных мероприятиях, тем более в тех, которые оплачиваются за бюджетный счет», — отметили в своём письме тюменские либерал-демократы. Взамен приезжих звезд, недостойных, по мнению Вершина и Сысоева, выступать на государственных площадках, они предлагают продвигать местные творческие коллективы. «Мы уверены, что в Тюменской области есть свои прекрасные артисты, гораздо более талантливые и любящие нашу страну. Лучше дать им возможность нести своё творчество людям. А московские скандальные артисты нам не нужны», — заявил глава реготделения фракции ЛДПР Владимир Сысоев. Ранее на организаторов «голого» пати Насти Ивлеевой подал в суд тюменский общественник. Он требует с предпринимателей за моральный вред миллиард рублей, который они должны перевести на спецсчет избирательного фонда кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Напомним, в Тюмени под угрозой запрета из-за скандального мероприятия в «Мутаборе» сейчас концерты двух артистов — Лолиты и Дима Билана. Читайте также: Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт SHAMAN'а Тюменские активисты требуют от губернатора отменить концерт Лолиты Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии