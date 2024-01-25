Тюменские депутаты добились запрета на концерты артистов с «голой» вечеринки

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Об этом в своих соцсетях рассказал Иван Вершинин, отметив, что мероприятие в московском ночном клубе «Мутабор» и поведение его участников стали плевком в лицо общественности.
«Все участники данного позорного мероприятия на наш взгляд не соответствуют статусу артистов и не должны никаким образом фигурировать в официальных и государственных мероприятиях, тем более в тех, которые оплачиваются за бюджетный счет», — отметили в своём письме тюменские либерал-демократы.
Взамен приезжих звезд, недостойных, по мнению Вершина и Сысоева, выступать на государственных площадках, они предлагают продвигать местные творческие коллективы.
«Мы уверены, что в Тюменской области есть свои прекрасные артисты, гораздо более талантливые и любящие нашу страну. Лучше дать им возможность нести своё творчество людям. А московские скандальные артисты нам не нужны», — заявил глава реготделения фракции ЛДПР Владимир Сысоев.
Ранее на организаторов «голого» пати Насти Ивлеевой подал в суд тюменский общественник. Он требует с предпринимателей за моральный вред миллиард рублей, который они должны перевести на спецсчет избирательного фонда кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в Тюмени под угрозой запрета из-за скандального мероприятия в «Мутаборе» сейчас концерты двух артистов — Лолиты и Дима Билана.