«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси

Одной из причин грядущего удорожания специалисты считают рост цен на бензин. За последний год, по данным сервиса fuelprices, стоимость топлива увеличилась на 3 — 6,26 рублей в зависимости от вида. К тому же только за последние две недели цена на дизель поднялась на 7 копеек и теперь составляет 64 рублей 30 копеек, литр АИ-98 подорожал три копейки и сейчас стоит 67 рублей 52 копеек. Также выросла цена АИ-95 и АИ-92 — на 23 и 18 копеек соответственно и сейчас литр АИ-92 продают за 49 рублей 46 копеек, а АИ-95 по 54 рубля 29 копеек.