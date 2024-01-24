«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Одной из причин грядущего удорожания специалисты считают рост цен на бензин. За последний год, по данным сервиса fuelprices, стоимость топлива увеличилась на 3 — 6,26 рублей в зависимости от вида. К тому же только за последние две недели цена на дизель поднялась на 7 копеек и теперь составляет 64 рублей 30 копеек, литр АИ-98 подорожал три копейки и сейчас стоит 67 рублей 52 копеек. Также выросла цена АИ-95 и АИ-92 — на 23 и 18 копеек соответственно и сейчас литр АИ-92 продают за 49 рублей 46 копеек, а АИ-95 по 54 рубля 29 копеек.
«Стоимость расходов на предоставление услуги всегда закладывается в стоимость этой услуги, это базовый закон. Очевидно, что работать в убыток сервисы не будут, а потому повышенные затраты на перевозки приведут к повышению цен», — объясняет доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Вдобавок в 2024 году вырастет акциз и на бензин 5-го экологического класса — с 14 345 рублей до 15 048 рублей за тонну. Дизельное топливо также будет облагаться повышенным налогом, платить придется уже не 9 938 рублей, а 10 425 рублей за тонну.
«В денежном эквиваленте для потребителя это выразится в повышении стоимости бензина на 50-60 копеек, а значит цены на бензин вырастут еще. Причем это явление мы заметим уже скоро, так как с 1 января 2024 года акцизные ставки уже подняли на 5%. К тому же время действия мер по ограничению экспорта закончилось», — напоминает Вараксин.
При том финансист Игорь Балуев говорит о том, что цены на бензин станут главной причиной роста стоимости перевозок в такси. При том ситуация в топливной отрасли сейчас нестабильная, в частности из-за снятия полномочий с Росстандарта, ранее контролировавшего бензин. А потому цены могут стабильно ползти вверх, накручивая стоимость поездок для тюменских пассажиров такси.
У многих сервисов имеется свой автопарк и автомобили в нем обслуживаются за счет компании. Причем многие машины, предоставляемые таксистам — импортные, они, как и прочие, требуют своевременного ремонта и замены деталей, поставки который в нынешнее время ограничены.
Экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что сервисы такси не акцентировали внимание на импортозамещении автомобилей и не обновляли автопарк после введения санкций. А обслуживание, ремонт и замена деталей в таких машинах стали дорогим удовольствием, за что платить отчасти придется клиенту.
«Мы видим, что поставщики автомобилей постепенно снижают объем импортных авто, если не считать Китай. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке деталей, закупать заранее эти вещи попросту невыгодно. А потому сервисы такси ждут повышенные расходы на ремонт, что может отразиться на итоговом ценнике поездки. Также растут и цены на автомобилем, что также повлияет на стоимость поездок», — считает Меняйлова.
Об аналогичной проблеме говорит и автомеханик Даниил Белюшин, он отмечает, что обслуживание иностранного авто (помимо китайского), обходится значительно дороже. К тому же достать неисправную деталь теперь в разы сложнее, а потому за каждую единицу поставщики просят на 20-30% больше, чем до введения санкций.
Не стоит забывать, что изменения в работе сервисов такси, обрушившиеся на агрегаторов в сентябре 2023 года, существенно ужесточили правила отбора водителей. Так в такси теперь запрещено работать тем, кто не соответствует требованиям, в числе которых:
К тому же в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок. В документе, подписанным губернатором Тюменской области Александром Моором, указано, что все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.
«Область перевозок всегда была проблемной из-за тяжелых условий труда и невысокой ее оплаты. Но какое-то время эту проблему закрывали трудовые мигранты, но сейчас им запретили работать в этой сфере из-за чего численность сотрудников сократилась. К тому же необходимость регистрации ИП и более непростое оформление работы создает препятствие, преодолеть которые может не каждый кандидат на должность водителя», — объяснила социолог Наталья Девлешова.
По оценке специалистов максимальный рост стоимости перевозок в такси в Тюменской области может составить до 20% с учетом всех вышеуказанных факторов. Однако этот показатель выбирается, как наихудший, наиболее вероятен рост цен в пределах 10%.