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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?

22 января 2024, 06:10
Фото: 1MI
В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ

Сейчас в фильтрах поликлиник выстраиваются длинные очереди, сотрудники компаний уходят на больничный, а классы школ закрывают на карантин. «Наш город» разобрался в причинах такой высокой заболеваемости и узнал, какой вирус мог спровоцировать эту вспышку.

Новый вирус скоро придет?

Сейчас панику у тюменцев вызывает не сам рост заболеваемости, а вероятность распространения новых вирусов, которые могут стать опаснее COVID-19. Так сейчас эксперты в области здравоохранения прогнозируют новую эпидемию «болезнью Х». Предполагается, что она вызывается неизвестным науке возбудителем и может стать причиной смерти для 50 миллионов человек.

Врачи говорят о том, что новая пандемия уже на подходе, но пока неизвестно, когда и где она начнется. Также существуют разные версии, касающиеся возбудителя болезни. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что возможными возбудителями «болезни Х» будут ортомиксовирусы, грипп типа А и коронавирусы. Вирусолог Петр Чумаков считает, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который был изменен таким образом, что может передаваться от человека к человеку. Также бытует и версия с распространением вируса Эбола.

Тюменский инфекционист Владимир Сорокин уверен, что к подобным заявлениям стоит относиться, как к научным теориям, которые имеют исключительно гипотетический характер.

«Мы говорим о том, что такое может произойти, но это не дает гарантии, что это случится на самом деле и в скором времени. Сейчас ситуация в регионе находится в разумных пределах и о „болезни Х“ в Тюменской области говорить еще очень рано», — высказывается врач.

Аналогичного мнения придерживается и вирусолог РАН Виктор Малеев считающий, что речь о возможных пандемиях пока еще преждевременна и вызывает лишь беспокойство в обществе.

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Чем болеют тюменцы?

Сейчас в поликлиниках многим обратившимся делают тесты на коронавирус и грипп, обращаться к врачам тюменцам рекомендуют через фильтры поликлиник.

«Даже при симптомах обычного ОРВИ делают экспресс-тест, причем, как на COVID-19, так и на грипп. Мне врач в 17 -й поликлинике сказала, что в понедельник ждут большого наплыва заболевших, так как ситуация с заболеваемостью усугубляется, все чаще тюменцев атакует вирус», — рассказала «Нашему городу» тюменка Надежда Н.

По статистическим данным, в Тюменской области на прошлой неделе выявили 295 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с неделей ранее. Также в области на карантин закрыты 59 классов в школах, что составляет 0,6% от общего числа.

По мнению вирусолога Геннадия Уманского, причиной роста заболеваемости стал выход с новогодних праздников, отличившийся массовыми сборами людей.

«Еще в начале января было ясно, что третья декада месяца будет непростой. Коронавирус, ОРВИ и грипп атакуют жителей региона с новой силой, а из-за того, что люди стали чаще взаимодействовать друг с другом и выходить из дома, вирусы распространяются быстрее», — говорит эксперт.
Заметили рост числа заболевших за последнюю неделю?

О напугавшей тюменцев ранее тридемии говорить пока рано, врач считает, что сейчас большинство заболевших заражено одним вирусом, а не тремя или двумя сразу. Однако нельзя недооценивать вероятность осложнений даже при заражении ОРВИ, которое сейчас поражает большую часть заболевших.

Как отмечает врач-терапевт Татьяна Шевцова, сейчас важно своевременно выявлять причину заболевания, чтобы бороться с ней эффективнее, именно по этой причине у жителей регионе стали чаще брать тесты на грипп и COVID-19.

«Чаще всего у пациентов выявляется ОРВИ, однако в непростой форме. Вирус, распространенный сейчас характеризуется быстрым поражением горла, люди жалуются на боль и тяжесть, в некоторых случаях отмечается затруднение в дыхании. Важно выявить причину и начать лечение как можно быстрее, так как пневмония может развиться очень быстро», — говорит о ситуации терапевт.

Как объясняют специалисты Роспотребнадзора, ОРВИ вызывают разные вирусы, это могут быть:

  • Риновирусы — самые распространённые, очень заразные, они как правило, не приводят к серьезным последствиям для организма.
  • Аденовирусы — вирусы парагриппа и респираторно-синцитиальный вирусы обычно вызывают легкие инфекции у взрослых, однако для ослабленного организма они могут быть значительно опаснее.

При том подтвержденной информации о том, что тюменцы болеют новым, ранее не зафиксированным в области вирусом, пока нет.

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Какое назначают лечение?

Как объясняет терапевт Швецова, сейчас многим тюменцам при необходимости выписывают антибиотики для того, чтобы избежать осложнений, в числе которых тяжелые формы пневмонии.

Заведующий поликлиническим отделением областной больницы №9 Павел Николаенко говорит о том, что практически ни одно воспалительное заболевание бактериальной природы не обходится без проведения антибактериальной терапии с использованием «антибиотиков».

Однако более трети населения практикуют самолечение и принимают эти препараты без консультации врача, что может свести эффективность лечения к минимуму.

«Они не действуют на вирусы, поэтому их использование при ОРВИ, гриппе, простуде, вирусных гепатитах, кори и других заболеваниях вирусной природы нецелесообразно. Ваш лечащий врач подберет оптимальную схему антибиотикотерапии, определит длительность лечения, определит подходящую суточную дозу и подробно расскажет о схеме приема препарата», — рекомендует врач.

Он также напоминает о том, что при несоблюдении назначенного лечения, прием антибиотика может вызвать распространенные побочные реакции и даже повысить риск развития инсульта, инфаркта.

А потому перед тем, как начать лечение, врачи советуют обратиться к специалисту, учитывая опасность и сложность распространяющейся по Тюменской области инфекции.

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