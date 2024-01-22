«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?

Врачи говорят о том, что новая пандемия уже на подходе, но пока неизвестно, когда и где она начнется. Также существуют разные версии, касающиеся возбудителя болезни. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что возможными возбудителями «болезни Х» будут ортомиксовирусы, грипп типа А и коронавирусы. Вирусолог Петр Чумаков считает, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который был изменен таким образом, что может передаваться от человека к человеку. Также бытует и версия с распространением вируса Эбола.