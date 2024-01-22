«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Сейчас панику у тюменцев вызывает не сам рост заболеваемости, а вероятность распространения новых вирусов, которые могут стать опаснее COVID-19. Так сейчас эксперты в области здравоохранения прогнозируют новую эпидемию «болезнью Х». Предполагается, что она вызывается неизвестным науке возбудителем и может стать причиной смерти для 50 миллионов человек.
Врачи говорят о том, что новая пандемия уже на подходе, но пока неизвестно, когда и где она начнется. Также существуют разные версии, касающиеся возбудителя болезни. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что возможными возбудителями «болезни Х» будут ортомиксовирусы, грипп типа А и коронавирусы. Вирусолог Петр Чумаков считает, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который был изменен таким образом, что может передаваться от человека к человеку. Также бытует и версия с распространением вируса Эбола.
Тюменский инфекционист Владимир Сорокин уверен, что к подобным заявлениям стоит относиться, как к научным теориям, которые имеют исключительно гипотетический характер.
«Мы говорим о том, что такое может произойти, но это не дает гарантии, что это случится на самом деле и в скором времени. Сейчас ситуация в регионе находится в разумных пределах и о „болезни Х“ в Тюменской области говорить еще очень рано», — высказывается врач.
Аналогичного мнения придерживается и вирусолог РАН Виктор Малеев считающий, что речь о возможных пандемиях пока еще преждевременна и вызывает лишь беспокойство в обществе.
Сейчас в поликлиниках многим обратившимся делают тесты на коронавирус и грипп, обращаться к врачам тюменцам рекомендуют через фильтры поликлиник.
«Даже при симптомах обычного ОРВИ делают экспресс-тест, причем, как на COVID-19, так и на грипп. Мне врач в 17 -й поликлинике сказала, что в понедельник ждут большого наплыва заболевших, так как ситуация с заболеваемостью усугубляется, все чаще тюменцев атакует вирус», — рассказала «Нашему городу» тюменка Надежда Н.
По статистическим данным, в Тюменской области на прошлой неделе выявили 295 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с неделей ранее. Также в области на карантин закрыты 59 классов в школах, что составляет 0,6% от общего числа.
По мнению вирусолога Геннадия Уманского, причиной роста заболеваемости стал выход с новогодних праздников, отличившийся массовыми сборами людей.
«Еще в начале января было ясно, что третья декада месяца будет непростой. Коронавирус, ОРВИ и грипп атакуют жителей региона с новой силой, а из-за того, что люди стали чаще взаимодействовать друг с другом и выходить из дома, вирусы распространяются быстрее», — говорит эксперт.
О напугавшей тюменцев ранее тридемии говорить пока рано, врач считает, что сейчас большинство заболевших заражено одним вирусом, а не тремя или двумя сразу. Однако нельзя недооценивать вероятность осложнений даже при заражении ОРВИ, которое сейчас поражает большую часть заболевших.
Как отмечает врач-терапевт Татьяна Шевцова, сейчас важно своевременно выявлять причину заболевания, чтобы бороться с ней эффективнее, именно по этой причине у жителей регионе стали чаще брать тесты на грипп и COVID-19.
«Чаще всего у пациентов выявляется ОРВИ, однако в непростой форме. Вирус, распространенный сейчас характеризуется быстрым поражением горла, люди жалуются на боль и тяжесть, в некоторых случаях отмечается затруднение в дыхании. Важно выявить причину и начать лечение как можно быстрее, так как пневмония может развиться очень быстро», — говорит о ситуации терапевт.
Как объясняют специалисты Роспотребнадзора, ОРВИ вызывают разные вирусы, это могут быть:
При том подтвержденной информации о том, что тюменцы болеют новым, ранее не зафиксированным в области вирусом, пока нет.
Как объясняет терапевт Швецова, сейчас многим тюменцам при необходимости выписывают антибиотики для того, чтобы избежать осложнений, в числе которых тяжелые формы пневмонии.
Заведующий поликлиническим отделением областной больницы №9 Павел Николаенко говорит о том, что практически ни одно воспалительное заболевание бактериальной природы не обходится без проведения антибактериальной терапии с использованием «антибиотиков».
Однако более трети населения практикуют самолечение и принимают эти препараты без консультации врача, что может свести эффективность лечения к минимуму.
«Они не действуют на вирусы, поэтому их использование при ОРВИ, гриппе, простуде, вирусных гепатитах, кори и других заболеваниях вирусной природы нецелесообразно. Ваш лечащий врач подберет оптимальную схему антибиотикотерапии, определит длительность лечения, определит подходящую суточную дозу и подробно расскажет о схеме приема препарата», — рекомендует врач.
Он также напоминает о том, что при несоблюдении назначенного лечения, прием антибиотика может вызвать распространенные побочные реакции и даже повысить риск развития инсульта, инфаркта.
А потому перед тем, как начать лечение, врачи советуют обратиться к специалисту, учитывая опасность и сложность распространяющейся по Тюменской области инфекции.