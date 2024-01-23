«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры

К тому же стоит помнить о том, что при уменьшении объема воды в Туре, объемы выбросов предприятий остались прежними. Так директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин говорит о том, что в истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение. Эти добывающие и перерабатывающие металлы компании считаются одними из наиболее грязнорабочих и активно используют воду, посылая в реку большой объем загрязнителей.