«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Ученые говорят о том, что с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. По прогнозам специалистов, повышение температуры планеты до 2 градусов приведет к катастрофе, в частности из-за глобального потепления половина живых существ планеты погибнет так как не сможет адаптироваться к измененным условиям.
Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что сейчас нет предпосылок для прерывания негативного тренда на потепление, а потому стоит серьезно воспринимать прогнозы специалистов.
«Минувшее лето было особенно жарким, это во многом связано с повышением температуры океана. Поясню, что теплая вода удерживается на разных глубинах и когда она находится близко к поверхности, приземная температура на планете становится более высокой. В этом году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, однако и он может быть побит в ближайшее время», — говорит эксперт.
К тому же засушливая погода, как мы наблюдаем, спровоцировала снижение уровня воды в реках России, в частности пострадала и Тура. Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета говорит о том, что глобальное потепление пагубно сказывается не только, а малых, но и на крупных реках.
«Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» ученый.
Сейчас, по прогнозам метеорологов, ожидается непривычно теплая зима, ранняя весна и еще более жаркое лето. Как рассказала метеоролог Лидия Кашина, февраль текущего года отличится особенно теплой погодой, превышающей норму в 5-7 градусов.
«Также ожидается ранняя весна и жаркое лето», — говорит Кашина.
Учитывая эти перспективы, эксперта прогнозируют серьезное ухудшение состояния тюменской Туры, так как лето 2023 года поставило 2 неприятных рекорда: температурный и маловодный. Усугубление ситуации может сказаться на водоеме фатально.
Глобальное потепление в совокупности с обмелевшими водоемами могут существенно сказаться и на сельском хозяйстве региона, такого мнения придерживается биолог Елена Хазарова. Она говорит о том, что повышение концентрации вредных веществ в воде на фоне общего снижения водности может существенно сказаться на урожайности, а нестабильные погодные условия могут усугубить ситуацию.
«Повышение температуры может привести к нарушению регуляции процессов покоя у растений — собьются их естественные ритмы», — говорит биолог.
К тому же стоит помнить о том, что при уменьшении объема воды в Туре, объемы выбросов предприятий остались прежними. Так директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин говорит о том, что в истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение. Эти добывающие и перерабатывающие металлы компании считаются одними из наиболее грязнорабочих и активно используют воду, посылая в реку большой объем загрязнителей.
Повышение температуры воды также приводит к нехватке кислорода, которая угнетает метаболизм рыб, а механизма борьбы с такими условиями у них нет. К тому же от дефицита кислорода особенно страдают крупные и активные рыбы, которые в таких условиях могут начать уменьшаться, об этом рассказывает доктор биологических наук Валентина Тузова.
«Нехватка кислорода ухудшает естественный метаболизм рыб и сказывается на физиологии. Существую исследования, подтверждающие, что нарушения в организме провоцируют уменьшение рыб в размерах. Основная проблема в том, что пресноводные не могут заменить кислород никакими другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. Однако невозможность к адаптации приведет к гибели», — говорит ученый.
Тузова также объяснила, что из-за нехватки кислорода у рыб увеличиваются жабры, в которых начинает происходить более активная вентиляция, что требует больших энергозатрат. Именно в ходе этого процесса организм рыб жертвует массой тела для поддержания жизненного цикла.
А потому о глобального потепления будут страдать сразу несколько сфер жизни: сельское хозяйство, рыболовство и экология. При том проблему рыболовства уже давно поднимают и на мировом уровне. Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН говорят о том, что глобальное потепление может привести к сокращению общемирового вылова на 3-12% к 2050 году.
Самым негативным сценарием развития событий может стать исчезновение Туры, однако эта перспектива, считают некоторые ученые, маловероятна при прерывании цикла сухих лет. А усугубление ситуации может привести к неожиданным и неприятным последствиям.
Гидролог Сергей Расаев убежден, что Тура сейчас является идеальным объектом для проведения исследований и проверок специалистов различных областей науки.
«Нужно понимать, какие изменения происходят и каким будет сценарий развития. Я уверен в том, что есть вероятность того, что Тура иссохнет, однако большая вероятность все же касается спасения реки. Несмотря на природный катаклизм, мы помочь с этой проблемой можем. Можем, но пока почему-то не помогаем», — говорит специалист.
Учитывая серьезность влияние глобального потепления на Туру, человек может и должен поспособствовать более комфортному переживания этого периода для реки, такого мнения придерживаются все опрошенные специалисты. Они также рекомендуют вести регулярный мониторинг состояния реки и ее обитателей, чтобы заметить начало катастрофы смогли как можно раньше.