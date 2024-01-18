«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания

Сейчас уровень воды в Туре достигает минимального исторического показателя на 18 января в -48 сантиметров, при былом минимуме в -21 сантиметр. За последние сутки воды в реке не стало ни больше, ни меньше. Но ситуация, по прогнозам гидролога Сергея Демченко, изменится после Крещенских купаний.