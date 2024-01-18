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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Гидролог рассказал, как на состоянии тюменской Туры скажутся крещенские купания.

«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания

18 января 2024, 05:23
Фото: 1MI
Гидролог рассказал, как на состоянии тюменской Туры скажутся крещенские купания.

Гидролог рассказал, как на состоянии тюменской Туры скажутся крещенские купания

На реке Тура уже организовали купели и иордань. Сегодня, в честь праздника Крещения, в реку окунутся сотни тюменцев. Безопасно ли это и почему объем воды в реке после купаний может увеличиться?
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Тура

Сейчас уровень воды в Туре достигает минимального исторического показателя на 18 января в -48 сантиметров, при былом минимуме в -21 сантиметр. За последние сутки воды в реке не стало ни больше, ни меньше. Но ситуация, по прогнозам гидролога Сергея Демченко, изменится после Крещенских купаний.

«Из-за большого скопления людей, уровень воды незначительно, но поднимется, а потому часть льда там, где организованы купели, подтает и уровень воды немного поднимется. Однако позже все нормализуется и купели вновь покроются льдом», — говорит эксперт.

Он также рекомендует учитывать, что, после снижения водности, в реке выросла концентрация вредных веществ, а потому рекомендуется избегать попадания воды в рот и нос, а также после окунания стоит как можно скорее принять душ.

Крещение в Тюмени: где набрать святой воды и что с ней делать категорически нельзя
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Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени набрать святой воды и что с ней делать категорически нельзя.

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