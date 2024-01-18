«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Сейчас уровень воды в Туре достигает минимального исторического показателя на 18 января в -48 сантиметров, при былом минимуме в -21 сантиметр. За последние сутки воды в реке не стало ни больше, ни меньше. Но ситуация, по прогнозам гидролога Сергея Демченко, изменится после Крещенских купаний.
«Из-за большого скопления людей, уровень воды незначительно, но поднимется, а потому часть льда там, где организованы купели, подтает и уровень воды немного поднимется. Однако позже все нормализуется и купели вновь покроются льдом», — говорит эксперт.
Он также рекомендует учитывать, что, после снижения водности, в реке выросла концентрация вредных веществ, а потому рекомендуется избегать попадания воды в рот и нос, а также после окунания стоит как можно скорее принять душ.
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