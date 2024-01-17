Крещение в Тюмени: где набрать святой воды и что с ней делать категорически нельзя

Как правило, святая вода не портится очень долго, в отличие от обычной воды. Бывает, что верующие хранят ее целый год — до следующего крещения, а то и десятилетиями. Но случается и так, что она портится очень быстро. Почему так происходит — точный ответ до сих пор не найден.