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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Тюменцам рассказали, где на Крещение можно набрать святой воды

Крещение в Тюмени: где набрать святой воды и что с ней делать категорически нельзя

17 января 2024, 11:25
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, где на Крещение можно набрать святой воды

Традиционно Крещение отмечается 19 января. В этот день тюменцы окунаются в крещенскую купель и набирают святую воду. Где ее набрать, как правильно хранить и как можно использовать — в материале «Нашего города».

Где набрать святую воду в Тюмени

Найти место, где можно набрать святую воду в Тюмени, не составляет труда. Например, это можно сделать в Храме Всех Святых или Свято-Троицком мужском монастыре, где воду освящают каждое утро воскресенья.

Святую воду также можно набрать в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Там проводятся богослужения и другие таинства. В день Крещения — 19 января в 08:00, там состоится Божественная литургия и Великое освещение святой воды.

В Тюмени есть и другие храмы, в которых верующие могут набрать святую воду. В их числе храм святителя Николая Чудотворца, собор Троицы Живоначальной, Вознесенско-Георгиевская церковь, храм в честь иконы Божией Матери «Умиление», а также собор Благовещения Пресвятой Богородицы, где на Крещение утром состоятся Божественная Литургия и освещение воды. Раздавать воду там будут до 20:00.

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Как хранить святую воду

Хранить святую воду нужно в специально отведенном месте, а в идеале — рядом с иконами. На стол ставить бутылки со святой водой не стоит.

Нередки случаи, когда святую воду путают с обычной и выливают. Чтобы этого избежать, бутылку рекомендуется подписать. А для удобства в храмах продаются специальные наклейки.

Как правило, святая вода не портится очень долго, в отличие от обычной воды. Бывает, что верующие хранят ее целый год — до следующего крещения, а то и десятилетиями. Но случается и так, что она портится очень быстро. Почему так происходит — точный ответ до сих пор не найден.

Как можно использовать святую воду

Если святая вода все же испортилась, просто выливать в раковину ее нельзя — так она попадет в канализацию и нечистоты. Ее можно вылить в водоем, цветочные горшки, под деревья или кусты, главное, чтобы вокруг не ходили люди или животные.

По традиции, в обычные дни святую воду пьют с молитвой натощак. Однако при необходимости — болезни, плохом самочувствии или в трудной жизненной ситуации ее можно выпить и после еды.

Еще одно исключение — сочельник и праздник Крещения. В эти дни пить святую воду можно в любое время суток и независимо от приема пищи.

Помимо этого, святую воду можно не только пить. Ей часто окропляют продукты, жилище, рабочее место и автомобили.

Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени на Крещение. Тюменцам обещают потепление.

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