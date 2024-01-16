«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?

Сейчас уровень воды в Туре составляет -48 сантиметров, при былом антирекорде на текущую дату в -22 сантиметра. Примечательно, что второй результат был зафиксирован в 2012 году, когда на Россию обрушилась аномальная жара. В те времена уже в марте в регионах России установилась положительная температура, в летние месяцы ставились температурные рекорды, а осенью люди могли ходить в шортах и футболках.