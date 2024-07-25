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Нет воды

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В правительстве Тюменской области объяснили, почему жителям Абатского не выдают воду
25 июля, 06:28
Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?
22 июля, 07:03
«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину
4 июня, 08:44
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
16 января, 07:26
2023
В тобольском селе Абалак восстановили подачу воды. Селяне ждали этого двое суток
4 июня 2023, 12:56

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