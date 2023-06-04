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В тобольском селе Абалак восстановили подачу воды. Селяне ждали этого двое суток

4 июня 2023, 12:56
Фото: 1MI

Жителям тобольского села Абалак дали воду спустя двое суток

Жителям тобольского села Абалак спустя двое суток дали воду. Как выяснилось, водоснабжение у селян отсутствовало из-за аварии на электросетях.
Сюжет
Тюмень

По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, в настоящее время электро- и водоснабжение восстановлены.

«Стоит жара. Водоразбор увеличивается за счет полива огородов. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Сейчас пиковая нагрузка — более 300 кубов. Этого не хватает. Проблема известна. Работаем над вопросом по подключению сельского поселения к центральному водоснабжению», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Абалака, оставшиеся в аномально-жаркую погоду без воды на двое суток, планировали сегодня выйти на несанкционированный митинг и записать видеообращение по данной проблеме к президенту России Владимиру Путину.

По словам селян, местные власти ранее заявляли, что вода отсутствует из-за проведения ремонтных работ на сетях.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Тобольск#Общество#Вода#Нет воды#Водоснабжение#Коммунальные аварии
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