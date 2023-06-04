В тобольском селе Абалак восстановили подачу воды. Селяне ждали этого двое суток

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, в настоящее время электро- и водоснабжение восстановлены.
«Стоит жара. Водоразбор увеличивается за счет полива огородов. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Сейчас пиковая нагрузка — более 300 кубов. Этого не хватает. Проблема известна. Работаем над вопросом по подключению сельского поселения к центральному водоснабжению», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Абалака, оставшиеся в аномально-жаркую погоду без воды на двое суток, планировали сегодня выйти на несанкционированный митинг и записать видеообращение по данной проблеме к президенту России Владимиру Путину.
По словам селян, местные власти ранее заявляли, что вода отсутствует из-за проведения ремонтных работ на сетях.