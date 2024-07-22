Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В селе Абатском проблемы с подачей воды обозначились в мае, когда специалисты регионального Роспотребнадзора признали воду в местной реке Ишим непригодной для использования. Первое время жители села попросту не знали, откуда брать воду, каждый день они бегали в местные магазины за пятилитровками, отдавая за них существенные части зарплат и пенсий.
Позже селяне записали видео, в котором обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору и президенту России Владимиру Путину, чтобы заявить о своей проблеме. Правоохранители организовали проверку, которую на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
К тому же, после жалоб, в село начали привозить людям бутилированную воду и организовали маршруты водовозов так, чтобы люди могли для бытовых целей набирать воду в тары. Постепенно стали налаживать работу местных скважин.
«Если бы вы видели, какие очереди стояли за этой водой! Вы не представляете, как это тяжело! Не буду описывать, как мы жили в условиях этого подвоза в МКД и что нам пришлось пережить! Через месяц нам пообещали новый сход, за это время вроде что-то должно было решиться! И ведь решилось-таки!», — рассказывает «Нашему городу» местная жительница Татьяна Пономарева.
Со временем и вода снова появилась в кранах. Но ненадолго. Сейчас жители снова сидят без водоснабжения, а меры по подвозу питьевой воды отменили, как и водовоз. Пономарева говорит, что вода пропала после того, как в село приезжали журналисты, снимавшие сюжет о проблеме селян.
«Телевидение приезжало, три дня нас порадовали водой и на этом всё! Бутилированную воду не дают давно! Возил водовоз на разлив мутную воду, а вчера и водовоз отменили, в кране сегодня с утра воды опять нет ни капли», — говорит жительница Абатского.
В местном чате жители массово жалуются на отсутствие воды и говорят о том, что администрация Абатского на жалобы отвечать перестала.
Люди вновь решили обратиться к губернатору, так как, по словам жителей, в областном департаменте селянам сообщали, что по отчетам главы Абатского, в районе все хорошо.
«Звоним в департамент ЖКХ, они удивляются. Ваши говорят, что всё хорошо у вас! А у нас нет воды, хотя глава отчитывается в соцсетях, что все, якобы, налажено», — негодует Пономарева.
На фоне жалоб жителей села Абатское правительство Тюменской области обязало главу Абатского района:
Более того, власти региона уже оказали финансовую поддержку жителям села, о чем говорил сам глава Абатского Игорь Васильев, высказывая слова благодарности.
«Ситуация значительно улучшилась, однако предстоит еще немало работы. Постановлением регионального правительства Абатскому району выделены средства на установку блочно-модульной станции для подачи чистой воды в сеть из реки Ишим. Спасибо нашему Губернатору Александру Моору за помощь в решении вопроса», — говорит Васильев.
Появление водоочистных сооружений запланировано только на 2025 год, и сейчас не все жильцы понимают, появится ли у них вода к этому времени. Как объяснил глава Абатского района Игорь Васильев, в Абатском на данный момент работает одна станция водозабора, которая питается от подземного источника, она имеет пропускную способность в 1000 кубических метров.
«Проблему решаем совместно с департаментом ЖКХ Тюменской области. В течение месяца отремонтировали три скважины, поменяли насосы. И достигли дебета добычи воды из подземных источников — более 1 тысячи кубометров в сутки. При этом летом из-за полива огородов расход воды может составлять до 2 тысяч кубометров в сутки», — объяснил Васильев.
Также глава района добавил, что этих объемов жителям все равно не хватает, а потому селяне могут набрать воду в специальных павильонах или получить из водовозов, которые уже вновь курсируют по территории села после жалоб жителей.
«Сейчас бежит вода. Прошли очень хорошие дожди. Воды хватает. Ночью прекрасно бежит. Надеюсь, администрация решит эту проблему. И все будет хорошо. Будем надеяться, что в этот раз больше не отключат, а то мы молчать не будем», — говорят местные жители.
Жители Абатского надеются, что перерывов подачи и подвоза воды не будет, так как полив уже свели к минимуму и пытаются экономить ценный ресурс в непростое послепаводковое время.