Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?

Появление водоочистных сооружений запланировано только на 2025 год, и сейчас не все жильцы понимают, появится ли у них вода к этому времени. Как объяснил глава Абатского района Игорь Васильев, в Абатском на данный момент работает одна станция водозабора, которая питается от подземного источника, она имеет пропускную способность в 1000 кубических метров.