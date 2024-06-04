«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Вода в реке Ишим неспешно убывает, однако после жутких паводков ее признали непригодной для употребления, а потому на территориях, которые ранее получали воду из этого источника, возник дефицит бытовой и питьевой воды.
Жители села Абатское сообщают о том, что уже неделю прожили без какого-либо источника воды, на покупку пятилитровок в местном магазине у них уходит вся зарплата и пенсия. Об этом они рассказали в обращении, адресованному президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
«Администрацией был установлен график подачи воды! Но ее получает только тот район, который расположен ближе к очистным сооружениям! Остальные не видят воды ни капли по этому графику! Сидим и до 12 ночи ждём воды по графику и так и не дождавшись ложимся спать, а утром встали и то же самое! Как жить семьям с маленькими детьми? Как стирать? Как извините меня справлять нам свои естественные человеческие потребности?», — задаются вопросами жители Абатского.
Они также сообщают, что местные власти не реагируют на их обращения. К тому же проблем в селе после паводка хватает: нехватка транспорта, ранее отключение отопления и проблемы с водоснабжением. Однако бороться с этими испытаниями им приходится самостоятельно.
Жительница села Татьяна Пономарева рассказала «Нашему городу», что проблемы с чистой водой в Абатском имеются уже много лет, причем при существующих очистных сооружениях.
«С мая месяца, сначала ограничили подачу воды, потом стали включать по графику, а сейчас уже совсем нет воды неделю, при этом график считается действенным, но он действует только в западной части поселка, до остальных вода не доходит! В этом году у них виновата стихия! И так каждый год! Всегда кто-то виноват! А наладить работу очистных никто не хочет», — рассказывает Пономарева.
Она также рассказала, что сейчас семьям в Абатском районе приходится тратить крупные суммы, чтобы закупать бутилированную воду и хоть как-то справляться с бедой. Зарплаты в селе невысокие, а потому местные просят компенсации затрат на воду.
«У нас дети маленькие! Чтоб помыть один раз посуду только у меня 3 пятилитровки уходит. А еще нужно еду готовить, овощи мыть, стирать и так далее. Представьте, еще и помыться надо!», — говорит женщина.
Татьяна Пономарева отмечает, что пятилитровая бутылка воды в Абатском стоит от 50 до 90 рублей. В день некоторым семьям приходится закупать по 10 таких бутылок и за неделю на эти цели уходит, в среднем, около 5 тысяч рублей. Эта сумма для местных жителей существенна.
Тюменская прокуратура уже поручила провести проверку по факту произошедшего. Если будут выявлены нарушения, то силовое ведомство примет необходимые меры реагирования.
Глава Абатского районе Игорь Васильев сообщает, что работа по увеличению дебета воды на скважине ведется, планируется увеличение суточного объема до 1000 кубов. На время проведения работ, с 1 июня, осуществляется подвоз воды к местным многоквартирникам. Также он ждет обратной связи от населения по вопросам организации летнего водопровода.
«Ситуация с водоснабжением в районном центре очень тяжелая. Водозабор в селе Абатское из реки Ишим не функционирует. Существует предписание от Роспотребнадзора о запрете водозабора, вода очень грязная, много погибло диких животных все это непригодно даже для бытового использования. Поэтому село запитано из подземных источников — станция работает на всю свою мощность — в сутки 750 кубов. Воды явно недостаточно», — отмечает Васильев.
Однако мера по подвозу воды жителей села не устраивает, так как объемов все равно не хватает для поддержания минимального уровня жизни.
«Чтобы получить эту воду мне пришлось позвонить в департамент ЖКХ, теперь, да, воду подвозят! Кушать варим! А как нам мыться и стираться?! Это сколько тогда на каждую семью нужно воды?! Машины уже у всех автоматы! Малютку брать?! У нас нет столько денег! На руках стирать?! Семья 4 человека, двое детей! Сколько мне нужно будет запасти воды?! А главное куда я ее всю буду ставить в своей маленькой квартире! А помыться?! Сейчас лето, душ нужен каждый день!», — рассказала Татьяна Пономарева в беседе с корреспондентом «Нашего города».
Жители Абатского требуют более эффективных мер и обстоятельного подхода к проблеме села, которая усилена минувшим паводком, а обозначена была годами ранее. Местные надеются, что проверка прокуратуры может помочь начать жить в приемлемых для жизни условиях. К тому же вопрос взял на личный контроль глава СКР Бастрыкин.