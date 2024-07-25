В правительстве Тюменской области объяснили, почему жителям Абатского не выдают воду.

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Водоснабжение в селе Абатское осуществлялось от 2 водозаборов — подземного и поверхностного, забиравшего воду из реки Ишим. Однако после паводка воду из реки признали непригодной для использования, а потому поверхностный водозабор стал недоступен. Однако в летнее время объема воды, добываемой исключительно из подземного водозабора, было недостаточно, из-за чего некоторые районы села оставались вовсе без водоснабжения.
«Для нивелирования возникшей ситуации и сглаживания дефицита мощности водозаборных сооружений, согласно ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ „О водоснабжении и водоотведении“, Администрацией Абатского муниципального района совместно с ресурсоснабжающей организацией принято решение об оказании услуги холодного водоснабжения, при необходимости, по графику. На первоначальном этапе, в период наиболее сложной ситуации, была организована выдача бутилированной питьевой воды из расчета 2,5 литра на человека в сутки. Выполнялся подвоз питьевой и технической воды потребителям автоцистернами», — рассказали «Нашему городу» в правительстве региона.
Также уже проведены работы по ремонту 3 скважин на подземном водозаборе, что позволило увеличить производительность водозаборных сооружений с 700 м3/сут до 1 200 м3/сут. Так ситуация с подачей воды стабилизировалась.
А потому сейчас пункты выдачи питьевой воды уже не работают. Воду доставляют только льготным категориям граждан. Тем временем и сейчас администрацией Абатского района проводится предварительная оценка возможности увеличения производительности водопроводных очистных сооружений. При возникновении перебоев с подачей воды будет возобновлен подвоз воды.
Из регионального бюджета Абатскому уже выделили средства для приобретения дополнительной автоцистерны, которую уже закупили. Также средства переданы для приобретения и монтажа блочных водопроводных очистных сооружений высокой заводской готовности на водозаборе из реки Ишим. Уже ведется работа по определению подрядной организации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области продезинфицировали после паводка 838 домов. Также обработаны более 230 колодцев и скважин, 5 социальных объектов.