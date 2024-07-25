В правительстве Тюменской области объяснили, почему жителям Абатского не выдают воду.

Водоснабжение в селе Абатское осуществлялось от 2 водозаборов — подземного и поверхностного, забиравшего воду из реки Ишим. Однако после паводка воду из реки признали непригодной для использования, а потому поверхностный водозабор стал недоступен. Однако в летнее время объема воды, добываемой исключительно из подземного водозабора, было недостаточно, из-за чего некоторые районы села оставались вовсе без водоснабжения.