В Тюмени построят еще один мост через Туру

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
По его словам, решение о возведении еще одного моста через реку Туру было принято в связи с интенсивным развитием части города в районе ДОКа.
«Планируется вывести заречную часть Тюмени через ДОК к улице Аккумуляторной, дороге на Рощино. Также рассматривается вариант пересечения с Транссибирской магистралью в районе аэропорта Плеханово», — отметил Шустов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году начнутся работы по строительству Южного обхода города. Проектная документация уже разработана и проходит в настоящее время экспертизу.