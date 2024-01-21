nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Тюмени построят еще один мост через Туру

В Тюмени построят еще один мост через Туру

21 января 2024, 06:27
Фото: 1MI
Разработку проектной документации объекта завершат в этом году. Новый мост планируют построить в микрорайоне ДОК. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шустов.

По его словам, решение о возведении еще одного моста через реку Туру было принято в связи с интенсивным развитием части города в районе ДОКа.

«Планируется вывести заречную часть Тюмени через ДОК к улице Аккумуляторной, дороге на Рощино. Также рассматривается вариант пересечения с Транссибирской магистралью в районе аэропорта Плеханово», — отметил Шустов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году начнутся работы по строительству Южного обхода города. Проектная документация уже разработана и проходит в настоящее время экспертизу.

Читайте также:
В тюменском селе сгорел дом. Погиб один человекТЦ «Галерея Вояж» перейдет на энергию солнцаТюменская прокуратура заинтересовалась дракой между школьниками из-за «чушпанов»
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство#Река Тура#Мосты#ДОК
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
19 января, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
19 января, 07:51
«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями
19 января, 08:26
Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет
19 января, 13:08
В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья
19 января, 10:02
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
19 января, 08:25