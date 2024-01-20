«Болезнь Х»: тюменцев предупредили о возможной эпидемии

Между тем, вирусолог Петр Чумаков уверен, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который сделали способным передаваться от человека к человеку, а не только среди животных или от птиц к человеку. По словам Чумакова, инфекция может стать массовой и вызвать пандемию.