«Болезнь Х»: тюменцев предупредили о возможной эпидемии

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
По словам специалистов, новая пандемия уже на подходе. Правда, пока неизвестно, когда и где она начнется. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что возможными возбудителями «болезни Х» будут ортомиксовирусы, грипп типа А и коронавирусы.
При этом наибольшую опасность представляют коронавирус и ортомиксовирусы. Что касается гриппа А, в первую очередь вирус птичьего гриппа, то он вследствие мутаций может адаптироваться к человеку. Правда, это может занять некоторое время.
Также новую пандемию может вызвать и вирус Эбола, но сейчас он передается только через кровь, поэтому представляет наименьшую степень риска распространения.
Между тем, вирусолог Петр Чумаков уверен, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который сделали способным передаваться от человека к человеку, а не только среди животных или от птиц к человеку. По словам Чумакова, инфекция может стать массовой и вызвать пандемию.
В тоже время вирусолог РАН Виктор Малеев отмечает, что разговоры о возможных пандемиях преждевременны и вызывают только ажиотаж в обществе, пишут «Новые известия».