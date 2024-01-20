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«Болезнь Х»: тюменцев предупредили о возможной эпидемии

«Болезнь Х»: тюменцев предупредили о возможной эпидемии

20 января 2024, 08:53
Фото: 1MI
Эксперты в области здравоохранения прогнозируют новую эпидемию, которая по своим масштабам и уровню опасности, будет сопоставима с COVID-19. «Болезнь Х» вызовет неизвестный науке возбудитель, от заболевания которым могут умереть порядка 50 миллионов человек.

По словам специалистов, новая пандемия уже на подходе. Правда, пока неизвестно, когда и где она начнется. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что возможными возбудителями «болезни Х» будут ортомиксовирусы, грипп типа А и коронавирусы.

При этом наибольшую опасность представляют коронавирус и ортомиксовирусы. Что касается гриппа А, в первую очередь вирус птичьего гриппа, то он вследствие мутаций может адаптироваться к человеку. Правда, это может занять некоторое время.

Также новую пандемию может вызвать и вирус Эбола, но сейчас он передается только через кровь, поэтому представляет наименьшую степень риска распространения.

Между тем, вирусолог Петр Чумаков уверен, что «патоген Х» уже существует — это вирус птичьего гриппа H5N1, который сделали способным передаваться от человека к человеку, а не только среди животных или от птиц к человеку. По словам Чумакова, инфекция может стать массовой и вызвать пандемию.

В тоже время вирусолог РАН Виктор Малеев отмечает, что разговоры о возможных пандемиях преждевременны и вызывают только ажиотаж в обществе, пишут «Новые известия».

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