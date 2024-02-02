В расписании тюменских школ появится новый предмет

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Уроки технологии станут обязательными для учеников начальной и средней школы. Это решение принял президент Владимир Путин.
«В случае изменения федеральной рабочей программы по технологии, в общеобразовательных учреждениях скорректируют учебные планы. Сейчас учителя технологии проходят курсы повышения квалификации, их знакомят с новыми методиками преподавания в соответствии со ФГОС. Оснащение школ учебно-материальной базой будет осуществляться планово», — рассказал замдиректора департамента образования и науки Тюменской области Антон Богданов 72.ru.
Также уточняется, что программа по технологии будет базисом для формирования у школьников функциональной грамотности, проектного, креативного и критического мышления.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе под Тюменью построят новую школу. На строительство выделят почти два миллиарда рублей.