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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В тюменских школах появится новый предмет

В расписании тюменских школ появится новый предмет

2 февраля 2024, 04:12
Фото: 1MI

В тюменских школах появится новый предмет

В 2024–2025 учебном году предмет станет обязательным. Учителей уже отправили на спецкурсы для получения нужных навыков.

Уроки технологии станут обязательными для учеников начальной и средней школы. Это решение принял президент Владимир Путин.

«В случае изменения федеральной рабочей программы по технологии, в общеобразовательных учреждениях скорректируют учебные планы. Сейчас учителя технологии проходят курсы повышения квалификации, их знакомят с новыми методиками преподавания в соответствии со ФГОС. Оснащение школ учебно-материальной базой будет осуществляться планово», — рассказал замдиректора департамента образования и науки Тюменской области Антон Богданов 72.ru.

Также уточняется, что программа по технологии будет базисом для формирования у школьников функциональной грамотности, проектного, креативного и критического мышления.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе под Тюменью построят новую школу. На строительство выделят почти два миллиарда рублей.

Александр Моор рассказал про строительство новых школ и детсадов в Тюменской области
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#Общество#Тюменская область#Образование#Школа#Школьники#Школы#Новости тюмени#Любовь Селезнева
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