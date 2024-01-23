Власти Тюмени рассказали, когда в районе Дома обороны построят школу

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Школу с дошкольным отделением планируют построить в течение трех лет. Об этом «Ura.ru» сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
Строительство общеобразовательного учреждения в районе улицы Белинского предусмотрено в 2025–2027 годах. Однако перед этим нужно подготовить земельный участок.
Работы по подготовке участка продолжатся в этом году, строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году.
Также до 2027 года новые школы и детские сады построят в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого. На данный момент ведутся работы по разработке проектной документации.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области возник дефицит инженеров-строителей. Из-за этого темпы строительства новых домов могут снизиться.