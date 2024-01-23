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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В районе Дома обороны в Тюмени появится новая школа

Власти Тюмени рассказали, когда в районе Дома обороны построят школу

23 января 2024, 08:18
Фото: 1MI

В районе Дома обороны в Тюмени появится новая школа

Участок для строительства выбран сложный, с большим количеством инженерных сетей. Работы по его подготовке планируется продолжить в этом году.

Школу с дошкольным отделением планируют построить в течение трех лет. Об этом «Ura.ru» сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Строительство общеобразовательного учреждения в районе улицы Белинского предусмотрено в 2025–2027 годах. Однако перед этим нужно подготовить земельный участок.

Работы по подготовке участка продолжатся в этом году, строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году.

Также до 2027 года новые школы и детские сады построят в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого. На данный момент ведутся работы по разработке проектной документации.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области возник дефицит инженеров-строителей. Из-за этого темпы строительства новых домов могут снизиться.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#Строительные работы#Любовь Селезнева
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