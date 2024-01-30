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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

В Тюмени однокомнатную квартиру продали за 36 миллионов рублей

В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»

30 января 2024, 07:53
Фото: 1MI

В Тюмени однокомнатную квартиру продали за 36 миллионов рублей

В Тюмени озвучили стоимость самых дорогих квартир, проданных в 2023 году в областной столице. Первое место заняла однокомнатная квартир в 5-м Заречном микрорайоне площадью 230 квадратных метров, что сравнимо с площадью коттеджа и пятикомнатной квартиры. «Однушку» продали за 36 миллионов рублей.

Второе место по стоимости заняла однокомнатная квартира площадью 218 квадратов, расположенная также в 5-м Заречном микрорайоне. Продавец выручил с продажи 33 миллиона рублей. На третьем месте расположилась квартира площадью в 248 «квадратов» в микрорайоне Европейских — ее стоимость составила 29 миллионов рублей.

Как пояснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, данную недвижимость лишь условно можно назвать однокомнатными квартирами — это жилье объекты со свободной планировкой.

«Как правило, в таких квартирах будущие собственники делают собственную уникальную планировку и дизайнерский ремонт. Чаще всего такое жилье приобретают для собственного проживания, реже в качестве инвестиций. По факту, такая недвижимость для тюменского рынка „штучный“ товар», — пояснил Александр Иванов 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость квартир площадью до 32 «квадратов» выросла более чем на 15%. Сегодня средняя цена квартир-малюток составляет более 3 миллионов рублей.

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