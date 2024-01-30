Объявили выговор: директора тюменской школы наказали за избитого первоклассника

Ребенок получил травму глаза. По данному факту по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских была проведена проверка. Ведомство выявило нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем внесла главе Ярковского муниципального района, директорам образовательного учреждения и охранной организации представления об устранении нарушений закона.