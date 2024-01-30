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Директору Ярковской школы объявили выговор из-за избитого первоклассника

Объявили выговор: директора тюменской школы наказали за избитого первоклассника

30 января 2024, 06:55
Фото: 1MI

Директору Ярковской школы объявили выговор из-за избитого первоклассника

Директору Ярковской школы и пяти сотрудникам общеобразовательного учреждения объявили выговор из-за произошедшей в начале января драки между школьниками. Напомним, 17 января на территории школы учащиеся третьего класса избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами».
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Ребенок получил травму глаза. По данному факту по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских была проведена проверка. Ведомство выявило нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем внесла главе Ярковского муниципального района, директорам образовательного учреждения и охранной организации представления об устранении нарушений закона.

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По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования председатель КДН и ЗП Ярковского района, директор образовательного учреждения, а также пять работников школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 12-летнего подростка в Тюмени. О произошедшем ЧП генералу сообщила мама ребенка — женщина отправила обращение в приемную СКР в соцсети ВКонтакте.

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