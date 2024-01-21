Генерал Бастрыкин взял на контроль избиение тюменского первоклассника

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Председатель СК поручил тюменским следователям провести проверку по факту избиения первоклассника и предоставить доклад.
Ранее «Наш Город» писал, что 17 января учащиеся третьего класса избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами». Мальчик получил телесные повреждения. Конфликт произошел на территории образовательного учреждения и попал на камеры видеонаблюдения. Проверку по факту избиения первоклассника также проводит прокуратура Тюменской области.