nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Генерал Бастрыкин взял на контроль избиение тюменского первоклассника

Генерал Бастрыкин взял на контроль избиение тюменского первоклассника

21 января 2024, 09:56
Фото: 1MI
Дракой между учащимися Ярковской средней общеобразовательной школы заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Сюжет
Дети

Председатель СК поручил тюменским следователям провести проверку по факту избиения первоклассника и предоставить доклад.

Ранее «Наш Город» писал, что 17 января учащиеся третьего класса избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами». Мальчик получил телесные повреждения. Конфликт произошел на территории образовательного учреждения и попал на камеры видеонаблюдения. Проверку по факту избиения первоклассника также проводит прокуратура Тюменской области.

Читайте также:
В Тюменской области более 500 детей остались без семейВ Тюмени за 5 миллионов продают развлекательный центрЭто была самооборона? Главврач тюменской больницы сломал челюсть посетителю
#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Дети#Школьники#Драка#Новости тюмени#Александр Бастрыкин#Генерал
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
19 января, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
19 января, 07:51
«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями
19 января, 08:26
Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет
19 января, 13:08
В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья
19 января, 10:02
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
19 января, 08:25