В Тюменской области более 500 детей остались без семей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В числе детей-сирот — шестеро юных тюменцев в возрасте от 4 до 13 лет, изъятых из семей по причине угрозы их жизни или здоровью, 13 новорожденных-отказников.
«За период с января по ноябрь 2023 года в Тюменской области было выявлено около 520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 17 лет. В числе основных причин отсутствия родительского — отказ родителей взять своих детей из медицинских организаций, лишение (ограничение) родительских прав, смерть родителей. В замещающие семьи в минувшем году было устроено 26 тюменцев», — пояснили 72.RU в региональном департаменте соцразвития.
Всего в Тюменской области на сегодняшний день проживают более 5,9 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее «Наш Город» писал, что многодетную мать Казанского района лишили родительских прав на четверых ее детей. Женщина тратила все детские пособия на свои нужды и алкоголь.