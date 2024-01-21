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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

В Тюменской области сотни детей остались без семей в 2023 году

В Тюменской области более 500 детей остались без семей

21 января 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Тюменской области сотни детей остались без семей в 2023 году

Несколько сотен детей в Тюменской области остались в минувшем году без родителей. Семьи оставляли малышей в роддомах. Также родители отказывались забирать детей из социальных центров.
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Дети

В числе детей-сирот — шестеро юных тюменцев в возрасте от 4 до 13 лет, изъятых из семей по причине угрозы их жизни или здоровью, 13 новорожденных-отказников.

«За период с января по ноябрь 2023 года в Тюменской области было выявлено около 520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 17 лет. В числе основных причин отсутствия родительского — отказ родителей взять своих детей из медицинских организаций, лишение (ограничение) родительских прав, смерть родителей. В замещающие семьи в минувшем году было устроено 26 тюменцев», — пояснили 72.RU в региональном департаменте соцразвития.

Всего в Тюменской области на сегодняшний день проживают более 5,9 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее «Наш Город» писал, что многодетную мать Казанского района лишили родительских прав на четверых ее детей. Женщина тратила все детские пособия на свои нужды и алкоголь.

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