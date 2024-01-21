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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Главврач тюменской больницы сломал челюсть посетителю

Это была самооборона? Главврач тюменской больницы сломал челюсть посетителю

21 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

Главврач тюменской больницы сломал челюсть посетителю

Главного врача заводоуковской больницы № 12 Николая Сипачева могут привлечь к ответственности за избиение посетителя.
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Драка

Драка произошла в конце сентября 2023 года. 28 сентября в заводоуковской больнице умер новорожденный ребенок. По словам родных роженицы, трагедия случилась из-за ошибки медиков — врачи неправильно приняли роды, в результате ребенок задохнулся. Из больницы женщину не отпускали — заставляли писать отказ от претензий к медикам.

29 сентября супруг пациентки Александр вместе со своим другом Вячеславом пришли в кабинет главного врача ОБ № 12, чтобы выяснить, когда женщину выпишут. Эмоциональная беседа завершилась переломом челюсти.

«Александр зашел в кабинет к врачу и ударил ладонями по столу. Был на эмоциях, он спрашивал: „Почему жену так долго не выписывают?“ Николай соскочил со своего места и оттолкнул Александра. Саша к нему обратно подошел. В этот момент я встал между ними и развел руками, говорю: „Мужики, не моросите“. В этот момент главврач нанес мне удар в челюсть, она сломалась. Помощь мне не оказали», — рассказал 72.RU Вячеслав Чудинов.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. У всех участников конфликта взяли показания. Однако заводить уголовное дело в отношении врача не стали.

«Действия Сипачева содержат признаки необходимой обороны, так как перед нанесением удара Чудинову в адрес Сипачева, а также в адрес врача — акушера-гинеколога последовали угрозы убийством и противоправные действия», — пояснили в заводоуковской межрайонной прокуратуре.

Между тем, Чудинов не согласен с данным решением и намерен доказать, что у Сипачева не было причин защищаться — бить его никто не собирался. Также не было угроз ни в его адрес, ни в адрес акушера-гинеколога.

Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области начала проверку по факту драки между школьниками Ярковской школы. Инцидент произошел днем 17 января на территории учебного заведения.

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