В Тюмени за 5 миллионов продают развлекательный центр

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
«Продам готовый бизнеc с ежемесячным оборотом от 600 тысяч рублей. На территории центра площадью 900 квадратных метров расположены 4 квеста, 3 аттракциона, 2 чайныx комнаты, зонa ожидания родителей, 4 игровых автоматa, операторская, склад, кабинет», — указано в объявлении.
Владелец заведения отмечает, что покупателю будут переданы база подрядчиков, АmоСRМ с 70 000 контактами клиентов, соцсети с 8000 и 10 000 подписчиков, готовые скрипты продаж, база сотрудников и т. д. Стоимость готового бизнеса составляет 4 миллиона 999 тысяч 999 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны за 18 миллионов рублей продают готовый бизнес по производству грибов. Бизнесмен уверяет, что в месяц грибница дает 10 тонн грибов.