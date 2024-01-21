В Тюмени за 5 миллионов продают развлекательный центр

Владелец заведения отмечает, что покупателю будут переданы база подрядчиков, АmоСRМ с 70 000 контактами клиентов, соцсети с 8000 и 10 000 подписчиков, готовые скрипты продаж, база сотрудников и т. д. Стоимость готового бизнеса составляет 4 миллиона 999 тысяч 999 рублей.