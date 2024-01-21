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В Тюмени за 5 миллионов продают развлекательный центр

В Тюмени за 5 миллионов продают развлекательный центр

21 января 2024, 08:07
Фото: Авито
В Тюмени на продажу за 5 миллионов рублей выставили детский центр развлечений «Новая Планета». Объявление опубликовано на портале Авито.
«Продам готовый бизнеc с ежемесячным оборотом от 600 тысяч рублей. На территории центра площадью 900 квадратных метров расположены 4 квеста, 3 аттракциона, 2 чайныx комнаты, зонa ожидания родителей, 4 игровых автоматa, операторская, склад, кабинет», — указано в объявлении.

Владелец заведения отмечает, что покупателю будут переданы база подрядчиков, АmоСRМ с 70 000 контактами клиентов, соцсети с 8000 и 10 000 подписчиков, готовые скрипты продаж, база сотрудников и т. д. Стоимость готового бизнеса составляет 4 миллиона 999 тысяч 999 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны за 18 миллионов рублей продают готовый бизнес по производству грибов. Бизнесмен уверяет, что в месяц грибница дает 10 тонн грибов.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Аттракционы#Развлечения#Квесты#Авито
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