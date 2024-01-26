Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Тюмени

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Про ЧП с подростком в приемную Следкома во «ВКонтакте» сообщила его мама.
«В январе 2024 года возле школы мальчик повалил ее 12-летнего сына на асфальт и нанес несколько ударов кулаками по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы, малолетний до настоящего времени находится на амбулаторном лечении», — пояснили в СКР.
По обращению тюменки местными следственными органами организована процессуальная проверка. Также Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал докладывать ему о ходе и результатах расследования.
В настоящее время на контроле главы СКР находится еще одно «тюменское» дело, связанное с дракой школьников. В том случае происшествие произошло в Ярковском районе, где двое ребят избили первоклассника, в результате чего он получил травму глаза.