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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Тюмени

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Тюмени

26 января 2024, 12:46
Фото: Следственный комитет Российской Федерации/ВКонтакте
Глава СКР России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Про ЧП с подростком в приемную Следкома во «ВКонтакте» сообщила его мама.

«В январе 2024 года возле школы мальчик повалил ее 12-летнего сына на асфальт и нанес несколько ударов кулаками по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы, малолетний до настоящего времени находится на амбулаторном лечении», — пояснили в СКР.

По обращению тюменки местными следственными органами организована процессуальная проверка. Также Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал докладывать ему о ходе и результатах расследования.

В настоящее время на контроле главы СКР находится еще одно «тюменское» дело, связанное с дракой школьников. В том случае происшествие произошло в Ярковском районе, где двое ребят избили первоклассника, в результате чего он получил травму глаза.

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#Общество#Ирина Швецова#СКР#Бастрыкин Александр
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