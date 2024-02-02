Тюменец ограбил автомат с игрушками, чтобы раздать их прохожим

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого при помощи записи камер видеонаблюдения. Задержанным оказался ранее судимый неработающий 39-летний тюменец. Он объяснил полиции, что в момент совершения правонарушения был пьян. Он разбил стекло автомата, а «призы» в виде мягких игрушек раздал случайным людям на улице.