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Тюменец ограбил автомат с игрушками, чтобы раздать их прохожим

Тюменец ограбил автомат с игрушками, чтобы раздать их прохожим

2 февраля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже 39 мягких игрушек из игрового автомата. Событие произошло в одном из магазинов на улице Велижанской.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого при помощи записи камер видеонаблюдения. Задержанным оказался ранее судимый неработающий 39-летний тюменец. Он объяснил полиции, что в момент совершения правонарушения был пьян. Он разбил стекло автомата, а «призы» в виде мягких игрушек раздал случайным людям на улице.

По факту данного противодеяния возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени произошла кража на 60 тысяч рублей. 18-летний тюменец совершил кражу продуктов и алкоголя. В настоящий момент установлена его причастность к 22 эпизодам.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Кража#Алина Петрова
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