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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени грабитель пытался украсть плюшевого медведя

В Тюмени грабитель пытался отобрать у девушки плюшевого медведя

16 января 2024, 04:26
Фото: 1MI

В Тюмени грабитель пытался украсть плюшевого медведя

В полицию обратилась работница цветочного магазина. Отвоевать игрушку у тюменки получилось, но грабителю теперь светит реальный срок.
Сюжет
Грабеж

36-летний безработный и неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель пришел в магазин, взял плюшевого медведя и попытался сбежать, но на его пути встала работница цветочного магазина.

Тюменец скрылся с места преступления, но его личность удалось установить и вскоре он был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За неудавшуюся попытку украсть игрушку ему грозят до четырех лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спасли мужчину, заблудившегося в лесу. Однако он тут же был задержан за грабеж.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Кража#Задержание#Грабеж#Кражи#Любовь Селезнева
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