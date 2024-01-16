В Тюмени грабитель пытался отобрать у девушки плюшевого медведя

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
36-летний безработный и неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель пришел в магазин, взял плюшевого медведя и попытался сбежать, но на его пути встала работница цветочного магазина.
Тюменец скрылся с места преступления, но его личность удалось установить и вскоре он был задержан.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За неудавшуюся попытку украсть игрушку ему грозят до четырех лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спасли мужчину, заблудившегося в лесу. Однако он тут же был задержан за грабеж.