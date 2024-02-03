В Тюмени опять подорожали куриные яйца

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В тюменских гипермаркетах цены на яйца варьируются от 115 до 159 рублей в зависимости от категории и производителя. При том, самые дешевые яйца, за 89 рублей за десяток, можно приобрести в гипермаркете ОКей. Правда, категории С2. Десяток отборных яиц от птицефабрики «Боровская» там стоит 116,99 рублей.
В гипермаркете «Ашан» самые дешевые яйца стоят 97 рублей (птицефабрика «Пышминская», категория С2), отборные здесь продают за 104,99-121,99. В гипермаркетах «Лента» и «Метро» разбег цен составляет от 119 до 136 рублей.
В сети «Магнит», «Пятерочке» — стоимость яиц начинается от 100 рублей. Самые дорогие продают за 159 рублей. Столько стоит десяток отборных яиц под брендом «Селяночка» от Свердловской птицефабрики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость куриных яиц выросла на 40%. В целом продуктовая корзина жителей региона за 2023 год подорожала на 7,5%.