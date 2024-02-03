В Тюмени опять подорожали куриные яйца

В тюменских гипермаркетах цены на яйца варьируются от 115 до 159 рублей в зависимости от категории и производителя. При том, самые дешевые яйца, за 89 рублей за десяток, можно приобрести в гипермаркете ОКей. Правда, категории С2. Десяток отборных яиц от птицефабрики «Боровская» там стоит 116,99 рублей.