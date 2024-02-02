В Тюмени мигранты начали активно требовать поднять им зарплаты

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Сообщается, что в таких случаях, работодатели могут столкнуться с увеличением запросов на повышение заработной платы, что в свою очередь может подтолкнуть их к пересмотру вопросов оплаты труда для этих работников.
Такие требования могут представлять значительные вызовы для бизнеса, однако, это может также стать стимулом для компаний переосмыслить свою политику оплаты труда и убедиться в адекватности уровня зарплаты для всех своих работников, включая иностранных сотрудников.
Напомним, что в настоящее время в Тюмени продолжаются рейды по поиску мигрантов-уклонистов от армии. Подобные мероприятия проводятся и в других городах страны. Многие иностранцы, как оказалось, проживают на территории России незаконно.