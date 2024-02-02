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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Тюмени мигранты начали активно требовать поднять им зарплаты

В Тюмени мигранты начали активно требовать поднять им зарплаты

2 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI
В Тюменской области мигранты начали требовать поднять им зарплаты. Свои требования они объясняют ростом цен на продукты. В связи с этим у работодателей резко возросло количество просьб о повышении зарплат.

Сообщается, что в таких случаях, работодатели могут столкнуться с увеличением запросов на повышение заработной платы, что в свою очередь может подтолкнуть их к пересмотру вопросов оплаты труда для этих работников.

Такие требования могут представлять значительные вызовы для бизнеса, однако, это может также стать стимулом для компаний переосмыслить свою политику оплаты труда и убедиться в адекватности уровня зарплаты для всех своих работников, включая иностранных сотрудников.

Напомним, что в настоящее время в Тюмени продолжаются рейды по поиску мигрантов-уклонистов от армии. Подобные мероприятия проводятся и в других городах страны. Многие иностранцы, как оказалось, проживают на территории России незаконно.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Алина Петрова
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