В Тюмени мигранты начали активно требовать поднять им зарплаты

Сообщается, что в таких случаях, работодатели могут столкнуться с увеличением запросов на повышение заработной платы, что в свою очередь может подтолкнуть их к пересмотру вопросов оплаты труда для этих работников.



Такие требования могут представлять значительные вызовы для бизнеса, однако, это может также стать стимулом для компаний переосмыслить свою политику оплаты труда и убедиться в адекватности уровня зарплаты для всех своих работников, включая иностранных сотрудников.