Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в Тюмени

По данным аналитиков ЦИАН, в январе в среднем в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась на 0,8%, за год рост составил 11%. Сегодня в областной столице средняя стоимость «квадрата» достигает 116,4 тысяч рублей.