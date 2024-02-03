Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в Тюмени

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Самое дорогое вторичное жилье продают в центральной части Тюмени — в районе Драмтеатра, городской администрации, «Дома печати», исторической части города. А также в Заречном микрорайоне, Воровского и Восточном (район улицы Федюнинского). Средняя стоимость «квадрата» здесь доходит до 250 тысяч рублей.
К примеру, в районе Драмтеатра двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров продают за 20,5 миллионов рублей. Стоимость «квадрата» составляет 410 тысяч рублей. В ЖК «1А Первомайская» на продажу выставлена двухкомнатная квартира площадью 113 квадратных метров за 45 миллионов рублей.
По данным аналитиков ЦИАН, в январе в среднем в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась на 0,8%, за год рост составил 11%. Сегодня в областной столице средняя стоимость «квадрата» достигает 116,4 тысяч рублей.
«В 1 квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации (в некоторых городах это уже произошло). Во 2 квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен — на 7-9% от сегодняшних уровней. Коррекция цен практически неизбежна на фоне высоких ставок по ипотеке и снижения спроса. Кроме того, б ближайшие недели объем предложения на рынке будет увеличиваться как за счет возвращения временно снятых лотов в продажу, так и за счет удлинения сроков экспозиции на фоне снижения спроса», — отметила эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Расположено дорогостоящее жилье в ЖК «Парус».