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Самые дешевые квартиры в Тюмени продают на Московском тракте и в мкр. Южный

Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в Тюмени

3 февраля 2024, 05:46
Фото: 1MI

Самые дешевые квартиры в Тюмени продают на Московском тракте и в мкр. Южный

Самыми недорогими локациями в областной столице являются микрорайоны Южный, Бабарынка, Антипино, Рощино, Гилево, ММС, Мелиораторов и Московский тракт. Средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости составляет от 80-87 тысяч рублей.

Самое дорогое вторичное жилье продают в центральной части Тюмени — в районе Драмтеатра, городской администрации, «Дома печати», исторической части города. А также в Заречном микрорайоне, Воровского и Восточном (район улицы Федюнинского). Средняя стоимость «квадрата» здесь доходит до 250 тысяч рублей.

К примеру, в районе Драмтеатра двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров продают за 20,5 миллионов рублей. Стоимость «квадрата» составляет 410 тысяч рублей. В ЖК «1А Первомайская» на продажу выставлена двухкомнатная квартира площадью 113 квадратных метров за 45 миллионов рублей.

ЖК «1А Первомайская»ЖК «1А Первомайская»
ЖК «1А Первомайская»ЖК «1А Первомайская»
ЖК «1А Первомайская»ЖК «1А Первомайская»
ЖК «1А Первомайская»
Фото: ЦИАН

По данным аналитиков ЦИАН, в январе в среднем в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась на 0,8%, за год рост составил 11%. Сегодня в областной столице средняя стоимость «квадрата» достигает 116,4 тысяч рублей.

«В 1 квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации (в некоторых городах это уже произошло). Во 2 квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен — на 7-9% от сегодняшних уровней. Коррекция цен практически неизбежна на фоне высоких ставок по ипотеке и снижения спроса. Кроме того, б ближайшие недели объем предложения на рынке будет увеличиваться как за счет возвращения временно снятых лотов в продажу, так и за счет удлинения сроков экспозиции на фоне снижения спроса», — отметила эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина.
В каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей. Расположено дорогостоящее жилье в ЖК «Парус».

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