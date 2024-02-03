В Тюменской области мошенники от лица мэра просят госслужащих перечислить деньги

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
«Прошу всех быть внимательными и аккуратными. Я свой номер телефона не меняю, с других не пишу. Мошенники, я так понимаю, потом перезванивают и что-то просят куда-то перечислить. Не ведитесь на это. Не реагируйте», — сообщил Афанасьев.
Отметим, то это уже не первый случай, когда аферисты действуют от лица главы администрации Тобольска — в начале января от его имени уже поступали подозрительные сообщения сотрудникам мэрии.