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В Тюменской области мошенники от лица мэра просят у госслужащих деньги

В Тюменской области мошенники от лица мэра просят госслужащих перечислить деньги

3 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI

В Тюменской области мошенники от лица мэра просят у госслужащих деньги

В Тюменской области мошенники пишут госслужащим от лица главы администрации Тобольска Максима Афанасьева и просят перечислить деньги. Об этом сообщил мэр города в своем тг-канале.
Фото: тг-канал Максим Афанасьев
«Прошу всех быть внимательными и аккуратными. Я свой номер телефона не меняю, с других не пишу. Мошенники, я так понимаю, потом перезванивают и что-то просят куда-то перечислить. Не ведитесь на это. Не реагируйте», — сообщил Афанасьев.
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

Отметим, то это уже не первый случай, когда аферисты действуют от лица главы администрации Тобольска — в начале января от его имени уже поступали подозрительные сообщения сотрудникам мэрии.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Мошенничество#Мошенники#Максим Афанасьев
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